FIN DE LA COBERTURA

Emergencia por Terremotos en Venezuela En Vivo: Actualizan Cifra de Muertos; Últimas Noticias

Siguen las labores de rescatistas, familiares y voluntarios para hallar sobrevivientes de los terremotos, luego de tres días del inicio de la emergencia en Venezuela. Checa aquí las últimas noticias.

Terremotos en VenezuelaAfectaciones en Venezuela tras dos terremotos consecutivos. Foto: N+

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Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron casi mil 500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

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