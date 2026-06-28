FIN DE LA COBERTURA
Emergencia por Terremotos en Venezuela En Vivo: Actualizan Cifra de Muertos; Últimas Noticias
Siguen las labores de rescatistas, familiares y voluntarios para hallar sobrevivientes de los terremotos, luego de tres días del inicio de la emergencia en Venezuela. Checa aquí las últimas noticias.
Contexto
Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron casi mil 500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.