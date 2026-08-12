Internacional

Cártel de Sinaloa: Declaran Culpables en EUA a 2 Hombres por Plan para Robar Fentanilo

La operación involucró el reclutamiento de presuntos integrantes del Tren de Aragua

Aseguramiento de fentanilo en MéxicoAseguramiento de fentanilo en México. Foto: Reuters | Archivo

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