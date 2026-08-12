Cártel de Sinaloa: Declaran Culpables en EUA a 2 Hombres por Plan para Robar Fentanilo
La operación involucró el reclutamiento de presuntos integrantes del Tren de Aragua
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Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpables a dos hombres señalados por participar en un plan para robar fentanilo, otras drogas y dinero en Florida, operación que de acuerdo con las autoridades, habría sido coordinada por un presunto integrante del Cártel de Sinaloa.
Los condenados fueron identificados como Kevin Albornos, de 29 años, y Johan Landazury Albornos, de 24, quienes enfrentan cargos por conspiración para poseer fentanilo y metanfetamina con intención de distribuirlos, además de conspiración para cometer un robo.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ambos podrían recibir una pena de hasta 40 años de prisión. La sentencia definitiva será determinada posteriormente por un juez federal.
El objetivo del grupo era apoderarse de un cargamento compuesto por 45 kilogramos de metanfetamina y 30 kilogramos de fentanilo, además del dinero presuntamente obtenido de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses señalaron que detrás del plan estaría Santiago Carillo Piz, identificado en los expedientes como presunto integrante del Cártel de Sinaloa y quien permanece prófugo en México.
Sin embargo, la persona a la que pretendían asaltar era en realidad un agente encubierto, de acuerdo con la investigación estadounidense.
Para ejecutar el robo, los acusados presuntamente buscaron colaboradores en distintas partes de Estados Unidos.
Entre las personas reclutadas se encontraban presuntos integrantes del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano.
FBPT