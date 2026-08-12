Medio Ambiente

Actividad del Popocatépetl Hoy: Emiten Aviso Especial por Caída de Cenizas en Estas Zonas

Las imágenes satelitales confirmaron la presencia de nubosidad sobre la zona del volcán Popocatépetl, por lo que se advierte que obstaculiza la detección de actividad volcánica

Popocatépetl HOY: Emiten Aviso Especial por Nubes que Afectan Visibilidad de Actividad y CenizasNubosidad en inmediaciones del Volcán Popocatépetl. Foto: Reuters

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