Actividad del Popocatépetl Hoy: Emiten Aviso Especial por Caída de Cenizas en Estas Zonas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso especial hoy 12 de agosto de 2026 debido a que la nubosidad ha dejado sin visibilidad hacia la zona del volcán Popocatépetl; además, advierte que se dificultaría observar en caso de exhalación de vapor de agua, gas y ceniza.
Semáforo de Alerta Volcánica para el Popocatépetl hoy 12 de agosto 2026
El Semáforo de Alerta Volcánica para el Volcán Popocatépetl se encuentra en AMARILLO FASE 2.
Cenapred detecta 40 exhalaciones
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que al día de hoy a las 11:00 horas, que durante las últimas 24 horas se detectaron 40 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza.
Satélites confirman nubosidad que obstaculiza ver actividad
Las imágenes satelitales confirmaron la presencia de nubosidad sobre la zona del volcán Popocatépetl, por lo que se obstaculiza la detección de actividad volcánica mediante observación satelital.
La Cenapred reiteró que, en caso de alguna exhalación de ceniza volcánica, gas y vapor de agua, prevé una trayectorias hacia el oeste y al oeste-noroeste, “simulando exhalación cada hora, a su paso por la zona sureste, centro, centro-noroeste y centro-norte del Estado de México; zona nor-noreste y norte del Estado de Morelos y zona sureste, sur, suroeste, este, centro, oeste, centro-noreste, norte y noroeste de la Ciudad de México, para las primeras 12 horas pronosticadas (14:00 a las 02:00 hora local)”.
¿Qué trayectoria de cenizas del Popocatépetl se espera para la tarde de hoy?
Las autoridades destacaron que para las últimas 12 horas se pronostica (entre las 02:00 y las 14:00 hora local) que las trayectorias se mantendrán sobre la zona centro-noroeste, nor-noroeste, norte y nor-noreste del Estado de México y zona sur-suroeste y sur del Estado de Hidalgo".
HVI