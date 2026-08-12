Cartelera de la Feria de Tecamachalco 2026 en Puebla: Anuncian a El Bogueto y Los Ángeles Azules

La Feria de Tecamachalco 2026 llega a Puebla con una gran variedad de espectáculos, gastronomía, actividades y artistas invitados a partir de este 14 de agosto, en N+ te decimos cuál es la cartelera oficial y qué habrá en esta celebración patronal.

El Ayuntamiento de Tecamachalco invita a la ciudadania a su gran fiesta que se realizará del 14 al 30 de agosto la cual estará llena de tradición, cultura y diversión.

Cartelera oficial y boletos de la Feria de Tecamachalco 2026

Esta es la cartelera oficial de artistas que se presentarán en la Feria Patronal Tecamachalco 2026; Los conciertos serán en el Recinto Ferial ubicado en el terreno de Las Nieves de Don Nico y en el Teatro del Pueblo en el Parque Juárez.

Recinto Ferial:

15 de agosto: Matute

20 de agosto: La Poderosa Banda San Juan

21 de agosto: El Bogueto

27 de agosto: Sonido Caballero y Sonido Clave

30 de agosto: Los Ángeles Azules

Teatro del Pueblo:

16 de agosto: Banda Zaragoza

18 de agosto: Guerreras KPop Tributo

22 de agosto: Lucha Libre

23 de agosto: Sabor de Cumbia

24 de agosto: Factor Madero

26 de agosto: Noche de Trova

27 de agosto: Noche de Dj's

Para asegurar la entrada a estos espectáculos, puedes adquirir tus boletos en la Presidencia Municipal de Tecamachalco ubicada en la avenida Miguel Hidalgo 101 col. Centro o en la Casa de Cultura en la 6 Sur de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recorrido de la Feria Patronal de Tecamachalco 2026 y cierres viales

El Ayuntamiento de Tecamachalco dio a conocer el mapa de su Feria Patronal para que la ciudadanía conozca el recorrido recomendable para visitar las siguientes zonas y los cierres viales.

Recinto Ferial

Teatro del Pueblo

Pabellón Gastronómico

Juegos Mecánicos

Zona de Comida y Bebida

Zona de Artesanías y Comidas

Además habrá una 'Carrera por la Feria de Tecamachalco 2026' de 21K, 10K y 5K la cual se llevará acabo el día 23 de agosto. Su bolsa de premios será de 50 mil pesos y la inscripción incluye una playera, una medalla y su número correspondiente. Las inscripciones se realizan en el Polideportivo Revolución hasta el 21 de agosto.

Con información de N+

MCS