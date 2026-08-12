Cultura

Cartelera de la Feria de Tecamachalco 2026 en Puebla: Anuncian a El Bogueto y Los Ángeles Azules

La Feria Patronal Tecamachalco 2026 llega del 14 al 30 de agosto con diversos artistas, actividades, gastronomía y una carrera recreativa.

El Bogueto en la cartelera de la Feria de Tecamachalco en Puebla.El Bogueto se presentará en la Feria de Tecamachalco en Puebla. Foto: Instagram @elbogueto

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La Feria de Tecamachalco 2026 trae espectáculos y conciertos como: Matute, La Poderosa Banda San Juan, y más. Del 14 al 30 de agosto, descubre música, gastronomía y diversión en Puebla.

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