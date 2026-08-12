Educación

¿Cuándo Regresa la UNAM a Clases 2026? Confirman Fechas para Preparatoria, CCH y Universidad

El inicio de clases en la UNAM está pactado para que ocurra durante el mes de agosto, pero en diferentes fechas para alumnos de preparatoria, CCH y licenciatura

Cuándo es el regreso a clases en la UNAM 2026 confirman fechas de inicio de ciclo para preparatoria, CCH y UniversidadEl inicio de clases en la UNAM será en diferentes fechas de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

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