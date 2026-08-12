¿Cuándo Regresa la UNAM a Clases 2026? Confirman Fechas para Preparatoria, CCH y Universidad

Faltan pocos días para que empiece el nuevo ciclo escolar en México y para todos los estudiantes y padres de familia que aún no saben cuándo entran a clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acá te damos las fechas oficiales del regreso a clases 2026 para alumnos de preparatoria, CCH y licenciatura.

Ante la duda de cuándo regresa la UNAM a clases según su calendario escolar 2026, en una nota ya te dijimos quiénes volvieron a las escuelas el pasado lunes 10 de agosto, esto luego del retraso que hubo debido a la implementación del examen de control para aspirantes de licenciatura, luego de los posibles fraudes cometidos durante el concurso de selección en línea.

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¿Cuándo regresa la UNAM a clases en 2026?

Desde este lunes 10 de agosto ya se presentaron en las aulas personal académico de nivel licenciatura y estudiantes que presentan exámenes extraordinarios de Media Superior en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Como tal el regreso a clases ocurrirá durante los siguientes días de agosto 2026:

Alumnos de licenciatura que ya realizan sus estudios en la UNAM : Lunes 17 de agosto 2026.

Estudiantes de CCH y preparatoria UNAM : Lunes 31 de agosto 2026.

Alumnos de primer ingreso de licenciatura UNAM: Lunes 31 de agosto 2026.

¿Cuánto falta para el regreso a clases en la UNAM 2026?

Hasta la última edición de esta nota, estamos a seis días del inicio de clases en la UNAM para licenciatura. Mientras que a los estudiantes de CCH y preparatoria aún les faltan 19 días para que comiencen con el ciclo escolar 2026 a 2027.

Los aspirantes que están por presentar su examen de control UNAM deben saber que del 12 al 19 de agosto 2026 deben acudir a la sede que les fue asignadas para hacer la prueba, por eso en una nota ya te dijimos qué debes llevar y cuánto tiempo va a durar la evaluación.

Con esta información, los estudiantes de preparatoria, CCH y Universidad ya saben cuántos días faltan para el regreso a clases en la UNAM 2026, donde los de primer ingreso al nivel licenciatura esperan poder comenzar con sus estudios conforme a lo establecido por la institución.

AO