¿Cuándo Regresa la UNAM a Clases 2026? Confirman Fechas para Preparatoria, CCH y Universidad

Faltan pocos días para que empiece el nuevo ciclo escolar en México y para todos los estudiantes y padres de familia que aún no saben cuándo entran a clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acá te damos las fechas oficiales del regreso a clases 2026 para alumnos de preparatoria, CCH y licenciatura.
Desde este lunes 10 de agosto ya se presentaron en las aulas personal académico de nivel licenciatura y estudiantes que presentan exámenes extraordinarios de Media Superior en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Como tal el regreso a clases ocurrirá durante los siguientes días de agosto 2026:
Alumnos de licenciatura que ya realizan sus estudios en la UNAM: Lunes 17 de agosto 2026.
Estudiantes de CCH y preparatoria UNAM: Lunes 31 de agosto 2026.
Alumnos de primer ingreso de licenciatura UNAM: Lunes 31 de agosto 2026.
¿Cuánto falta para el regreso a clases en la UNAM 2026?
Hasta la última edición de esta nota, estamos a seis días del inicio de clases en la UNAM para licenciatura. Mientras que a los estudiantes de CCH y preparatoria aún les faltan 19 días para que comiencen con el ciclo escolar 2026 a 2027.
Con esta información, los estudiantes de preparatoria, CCH y Universidad ya saben cuántos días faltan para el regreso a clases en la UNAM 2026, donde los de primer ingreso al nivel licenciatura esperan poder comenzar con sus estudios conforme a lo establecido por la institución.