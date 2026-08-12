Lanzan Plan para Reducir el Uso de Celulares en la UdeG

La Universidad de Guadalajara (UdeG) lanzará un plan para reducir el uso de celulares, con el objetivo de mejorar la atención en las aulas y promover el bienestar emocional de los estudiantes en los planteles de educación media superior.

La Universidad de Guadalajara iniciará una estrategia para evaluar el impacto del uso de teléfonos móviles en el aprendizaje. El programa contempla acciones para reducir las distracciones en las aulas.

Problemas de salud mental, cognitivos y hasta de violencia son algunos de los efectos que se señalan por pasar largas horas en el celular. Ante ello, la Universidad de Guadalajara buscará su prohibición en los planteles de educación media superior.

De acuerdo con la UNESCO, entre 90 y 95 por ciento de los adolescentes del mundo, de entre 14 y 19 años, tiene acceso a un teléfono celular inteligente y lo utiliza más de cinco horas diarias. En las aulas escolares, esto provoca, principalmente, falta de atención.

¿Qué impacto tiene el uso de celulares en la atención de los estudiantes?

Según estudios realizados por la UdeG, después de una interrupción por celular, un estudiante puede tardar hasta 20 minutos en recuperar la atención.

Aunque en México algunos estados han implementado la prohibición o regulación del uso de celulares en las escuelas, en Jalisco sigue en discusión, al menos para la educación básica.

La UdeG implementará el programa piloto "Presente", en el que participarán 163 mil jóvenes de preparatorias regionales y metropolitanas.

El programa tendrá una duración de un año y, al finalizar, se buscará la regulación e, incluso, la prohibición del uso de celulares en los reglamentos y políticas internas del Sistema de Educación Media Superior.

Entre las acciones que se realizarán se encuentra que los alumnos guarden sus celulares en bolsas con seguro mientras realizan las actividades educativas, y solo se permitirá utilizarlos en casos de emergencia.

Otras acciones incluyen establecer patios, pasillos y áreas comunes como puntos de convivencia sin celular; promover la toma de notas a mano, y crear entornos digitales seguros con un paquete de aplicaciones educativas para fortalecer el bienestar emocional.