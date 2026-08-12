Educación

Lanzan Plan para Reducir el Uso de Celulares en la UdeG

UdeG lanza plan para reducir el uso de celulares, con el objetivo de mejorar la atención en las aulas y promover el bienestar emocional de los estudiantes

Plan para UdeGLanzan plan para reducir el uso de celulares. Foto: N+

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La UdeG lanza un plan para reducir el uso de celulares en aulas, mejorando la atención y el bienestar emocional de los estudiantes

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