UNAM Publica Hora Exacta de Aplicación de Examen de Control 2026 de Nuevo Ingreso

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informa que mañana miércoles 12 de agosto comenzará la aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM para las personas aspirantes convocadas en Guanajuato, Oaxaca y Baja California.

La prueba se realizará en estas sedes del 12 al 19 de agosto de 2026, como parte del mecanismo de verificación implementado tras detectarse irregularidades en el examen de admisión original.

¿A qué hora y qué días se aplicará el examen?

La aplicación se realizará en León, Guanajuato, en los siguientes días y turnos:

Miércoles 12 de agosto:

Turno vespertino: 17:00 a 20:00 horas.

Jueves 13 de agosto:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Asimismo, se informa que los turnos y horarios para las sedes foráneas de Oaxaca y Tijuana son:

Oaxaca, Oaxaca, jueves 13 de agosto:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Tijuana, Baja California, domingo 16 de agosto:

Primer turno: 10:00 a 13:00 horas.

Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas.

¿Cómo será el examen de Control de la UNAM?

Cada aspirante debe presentarse únicamente en la fecha y sede que le fueron asignadas, ya que la UNAM informó que no habrá cambios de sede.

Cada examen consta de 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas para responderlos. Las y los aspirantes no podrán usar teléfonos celulares durante la prueba y no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

"En la sede habrá personal universitario para orientar y brindar el apoyo necesario a las y los aspirantes", informó la DGAE.

¿Cómo consulto el horario específico de mi cita?

Desde el viernes 7 de agosto, cada aspirante puede ingresar con su clave personal al portal "TU SITIO", dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1, donde se detalla de forma individual:

Fecha y horario de la cita.

Sede asignada.

Croquis de ubicación.

Documentación requerida para presentarse el día del examen.

La Universidad recomendó a los aspirantes descargar, guardar e imprimir este comprobante, ya que será indispensable para ingresar a la sede correspondiente.

¿El examen de control tiene costo para los aspirantes?

No. La UNAM confirmó que absorberá el costo de esta aplicación extraordinaria con ingresos extraordinarios autogenerados por la propia institución, por lo que los aspirantes no deberán realizar ningún pago adicional.

AMP