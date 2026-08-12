Educación

UNAM Publica Hora Exacta de Aplicación de Examen de Control 2026 de Nuevo Ingreso

La prueba comenzará a aplicarse a partir de mañana 12 de agosto, como parte del mecanismo de verificación implementado tras detectarse irregularidades

Aspirantes han convocado a varias protestas debido al examen de control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAspirantes han convocado a varias protestas debido al examen de control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+