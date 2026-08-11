Educación

Anuncian Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de Puebla; Habrá Descuentos

En N+ Puebla te damos todos los detalles de este evento organizado por la Profeco con el objetivo de otorgar descuentos en artículos escolares.

Anuncian Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de Puebla; Habrá DescuentosAnuncian Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de Puebla; Habrá Descuentos. Foto: N+

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No te pierdas la Feria de Regreso a Clases 2026 en Puebla. Aprovecha grandes descuentos en útiles escolares y apoya a comerciantes locales. Más de 3 mil millones de pesos en derrama económica.

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