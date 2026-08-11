Anuncian Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de Puebla; Habrá Descuentos

A unas semanas del regreso a las aulas, las familias poblanas podrán encontrar descuentos de hasta el 30 por ciento en útiles y diferentes artículos escolares en la Feria de Regreso a Clases 2026.

En N+ Puebla te damos todos los detalles de este evento organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la capital poblana, las fechas en que se llevará a cabo y su sede.

Feria de Regreso a Clases 2026 de la Profeco en Puebla; Fechas y sede

La Feria de Regreso a Clases 2026 de la Profeco se realizará los días 15 y 16 de agosto en la Plaza de la Democracia, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

En el evento participarán comerciantes locales, quienes ofrecerán productos necesarios para el inicio del nuevo ciclo escolar, con promociones y descuentos. La Feria busca convertirse en una alternativa para que madres y padres de familia comparen precios y busquen las mejores opciones antes de realizar compras.

La recomendación para las familias es comparar precios, revisar la calidad y durabilidad de los productos y evitar compras impulsivas, con el objetivo de que el presupuesto familiar rinda.

Estiman derrama económica de tres mil millones de pesos por Feria de Regreso a Clases 2026 en Puebla

Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo en Puebla, dio a conocer que por la Feria de Regreso a Clases 2026 de la Profeco se espera una derrama económica de tres mil millones de pesos.

“Calculamos una derrama económica de más de tres mil millones de pesos, se calcula que pueda ser un ocho por ciento más de beneficiados, es decir, casi dos millones de alumnos”.

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Loas organizadores finalizando que durante el fin de semana de esta actividad, el beneficio económico será principalmente para los comerciantes locales participantes.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ