Caen Líderes de la MS13 y del Barrio 18 en Chiapas; Uno Amenazó con Coches Bomba en El Salvador

La Fiscalía de Chiapas informó sobre la detención de dos líderes de pandillas provenientes de El Salvador. Se trata de un líder de la MS13 y otro líder del Barrio 18. Ambos hombres cuentan con antecedentes penales en su país por varios delitos.

Uno de los detenidos es señalado de amenazar con detonar coches bomba en El Salvador, las autoridades señalan que los detenidos ya fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para que sean deportados.

La detención se logró gracias al Centro Transnacional Antipandillas que mantiene México con Centroamérica para detectar a personas que huyen de sus países con antecedentes criminales.

¿Qué es Barrio 18 y MS13?

La pandilla Barrio 18, es conocida como Barrio 18, es una de las maras más numerosas de El Salvador, casi igual que, su rival, la Mara Salvatrucha (MS13).

La pandilla tiene células en operación desde Centroamérica hasta Canadá, según la organización Insight Crime, aunque se ha debilitado mucho en El Salvador tras la campaña del presidente Nayib Bukele emprendida en marzo de 2022.

Barrio 18 surgió como una pandilla callejera en Los Angeles. En 2005, conflictos internos llevaron a la división de Barrio 18 en dos facciones: los Revolucionarios y los Sureños.

La pandilla opera en su mayoría en El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque también tiene presencia en 20 estados de Estados Unidos.

En tanto, la MS13, la Mara Salvatrucha es una de las pandillas callejeras más conocidas de El Salvador. Se ha expandido desde Centroamérica hasta Europa.

La MS13 surgió en la década de 1980 en los barrios de Los Ángeles.

Información N+