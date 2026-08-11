Atacan a Hombre con Arma Blanca Durante Asalto en Negocio en Gómez Palacio

Un hombre fue lesionado con arma blanca la mañana del 9 de agosto mientras atendía un 'minisuper' en la colonia 20 de noviembre en Gómez Palacio.

El hombre identificado como Juan Lucero de 54 años presentó heridas en el tórax, abdomen y espalda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas mientras Juan trabajaba cuando tres sujetos entraron a la tienda, intentaron robarlo y después lo lesionaron.

La víctima fue trasladada a la clínica de la Cruz Roja de Gómez Palacio para recibir atención médica.

Matan a adolescente con arma blanca durante convivencia en Saltillo

Un adolescente de 17 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca durante una convivencia en el ejido Rincón de los Pastores en Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada del 9 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes, amigos de la víctima solicitaron ayuda al 911 alrededor de las 2:30 horas, luego de ser agredido por la espalda con una navaja cuando subía a una camioneta. El joven quedó inconsciente mientras era trasladado a Saltillo en una camioneta.

Pese a los esfuerzos, se confirmó su muerte momentos más tarde. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar al responsable.