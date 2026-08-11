Seguridad

Atacan a Hombre con Arma Blanca Durante Asalto en Negocio en Gómez Palacio

Un hombre resultó lesionado al ser atacado con un arma blanca durante un asalto en Gómez Palacio.

Atacan a Hombre con Arma Blanca Durante Asalto en Negocio en Gómez PalacioEl hombre sufrió heridas en el tórax, abdomen y espalda. Foto: N+

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