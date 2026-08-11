¿Quiénes Reciben Pago de Beca Rita Cetina Mañana? Estas 5 Letras Cobran 2,500 Pesos

El pago único de 2,500 pesos para Uniformes y Útiles Escolares llega por primera vez a la Tarjeta de la Beca Rita Cetina que se entregó a alumnos de primaria. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México continúa con la dispersión del apoyo económico, y en N+ te decimos qué iniciales reciben el depósito este martes 11 de agosto.

Tal como ocurre con otras Becas Bienestar, el Calendario de Pagos avanza en orden alfabético según la inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor.

Para aquellas familias con alumnos inscritos en primaria y secundaria, en una nota previa ya aclaramos si la Beca de Útiles y Uniformes Escolares es para todos. Además de quiénes no cobran el apoyo bienestar en agosto 2026.

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¿Quiénes reciben pago de la Beca Rita Cetina el 11 de Agosto 2026?

Las fechas establecidas por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar establecen que este martes 11 de agosto le corresponde el depósito de 2,500 pesos a 5 letras del abecedario: N, Ñ, O, P, Q.

Mientras que el último día de depósito del recurso económico será el próximo viernes 14 de agosto de 2026 para las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

La dependencia a cargo de Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar anunció que el pago de la Beca Rita Cetina Primaria se pospondrá hasta nuevo aviso en Coahuila.

Esta decisión obedece al contexto electoral que atraviesa el estado, por lo que la entrega de tarjetas se reprogramó hasta nuevo aviso.

¿Cómo checar el saldo de la Beca Rita Cetina?

Dado que una de las consultas recurrentes de los papás y tutores está relacionada al saldo de la Tarjeta Beca Rita Cetina, en una nota previa ya te compartimos cómo puedes consultar el saldo.

Además, puedes seguir las siguientes recomendaciones para sacarle el mayor provecho a este apoyo económico:

Retira tu beca directamente en un cajero automático del Banco del Bienestar.

Usa tu tarjeta para pagar servicios sin necesidad de cargar efectivo.

Verifica tu saldo y movimientos en la app del Banco del Bienestar.

Recuerda que puedes retirar el monto total o parcial de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles Escolares, en tiendas de autoservicio y otro banco por una comisión.

SARR