Programas sociales

¿Quiénes Reciben Pago de Beca Rita Cetina Mañana? Estas 5 Letras Cobran 2,500 Pesos

El viernes 14 de agosto 2026 concluyen los depósitos del apoyo único para Uniformes y Útiles Escolares en la Tarjeta de la Beca Rita Cetina

Mano sostiene Tarjeta Beca Rita Cetina Agosto 2026. Quiénes Cobran Beca Rita Cetina 11 de Agosto 2026La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) ya dio a conocer cómo queda el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026. Foto: X @BecasBenito.

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