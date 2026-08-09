Programas sociales

Catálogo Infonavit 2026: Dónde Ver las Casas Disponibles y Cómo Consultarlas

¿Buscas casa con tu crédito Infonavit? Te explicamos dónde consultar las viviendas disponibles, cómo buscarlas por estado y municipio y qué debes revisar antes de comprar.

Infonavit dispone de todo un catálogo para consultar las viviendas. Foto: Cuartoscuro | IlustrativaInfonavit dispone de todo un catálogo para consultar las viviendas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+