Catálogo Infonavit 2026: Dónde Ver las Casas Disponibles y Cómo Consultarlas

Si estás buscando una casa que puedas comprar con tu crédito Infonavit, existe una herramienta oficial que permite consultar las viviendas disponibles en distintas zonas de México. El llamado catálogo Infonavit 2026 puede revisarse directamente en internet y, a diferencia de una lista general de propiedades, funciona mediante una búsqueda en la que debes indicar el lugar donde quieres encontrar una vivienda.

Para consultar las opciones, debes ingresar al apartado “Escoge tu vivienda” del portal del Infonavit. Ahí puedes seleccionar el estado y posteriormente el municipio en el que estás interesado en comprar. Una vez realizada la búsqueda, el sistema muestra las alternativas disponibles en esa zona, por lo que las casas que aparecen dependerán del lugar que selecciones y de la oferta registrada en ese momento.

Así puedes buscar las casas disponibles en Infonavit

El buscador puede ser especialmente útil para quienes todavía no han elegido una propiedad y quieren conocer primero qué opciones existen en determinada zona. La consulta permite tener un punto de partida para comparar viviendas y decidir cuáles podrían ajustarse a las necesidades del comprador, pero encontrar una casa en el sistema no significa que la operación esté autorizada de manera automática.

Entre las características que deben cumplir las viviendas contempladas por el Infonavit se encuentran una superficie mínima de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño. Por ello, además de fijarse en la ubicación, es recomendable revisar las condiciones particulares de cada inmueble antes de tomar una decisión.

Otro punto importante es saber cuánto dinero tienes disponible para comprar una casa. El hecho de que una vivienda aparezca en el buscador no significa que necesariamente pueda adquirirse con el crédito de cualquier derechohabiente. El monto que puede recibir cada persona depende de factores como su capacidad de pago, por lo que es necesario consultar previamente la cantidad de financiamiento disponible en Mi Cuenta Infonavit.

Después de encontrar una vivienda que te interese, todavía quedan varios pasos antes de concretar la compra. El proceso contempla, entre otros aspectos, la realización de un avalúo, la integración de la documentación necesaria, la solicitud del crédito y la elección de un notario. También deben tomarse en cuenta los impuestos y derechos relacionados con la compraventa, cuyos costos pueden variar según la entidad federativa.

Si quieres revisar qué casas puedes encontrar en tu zona, puedes entrar al apartado oficial de “Escoge tu vivienda” del Infonavit, seleccionar tu estado y municipio y consultar las opciones que aparecen. Así podrás conocer primero la oferta disponible y después verificar si alguna de las propiedades se ajusta a tu presupuesto y al monto de crédito que tienes autorizado.