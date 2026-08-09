Falleció Don Nelson, Leyenda de la NBA: Palmarés y Legado del Legendario Entrenador

Don Nelson, el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA y cinco veces campeón de la NBA como jugador, falleció este domingo 9 de agosto a los 86 años de edad. "El domingo por la mañana, nuestro querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo Don Nelson partió en paz para estar con el Señor, rodeado de su amada familia", declaró la familia de Nelson en un comunicado.

En 31 temporadas como entrenador principal de los Milwaukee Bucks , Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks , Nelson terminó con un récord en temporada regular de mil 335 victorias y mil 63 derrotas. Don Nelson, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial desde 2012, se retiró con el mayor número de victorias como entrenador de la historia. Sin embargo, su marca sería superada por Gregg Popovich en marzo de 2022.

¿Quién fue Don Nelson?

Como jugador, Don Nelson ganó cinco veces el título de la NBA en 11 temporadasque jugó con los Boston Celtics. La franquicia retiró el número de su camiseta (19) en 1978. En total, jugó 14 temporadas en la NBA. Además, Nelson ganó tres veces el premio al Entrenador del Año de la NBA (1983, 1985 y 1992), pero nunca logró ganar un campeonato de la NBA como entrenador.

Nelson es considerado uno de los entrenadores que influyó en el cambio del baloncesto actual. "Don Nelson fue un verdadero innovador cuya influencia en el baloncesto aún se siente hoy", declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, en un comunicado este domingo. "Cuestionó constantemente el pensamiento convencional, experimentó con diferentes alineaciones y estilos de juego, y vio posibilidades en el juego que otros a menudo no veían. Gran parte de lo que ahora es común en la NBA moderna se remonta a la forma en que Nellie abordaba el juego".

"Nellie se adelantó a su tiempo y no había nadie como él", dijo el ex jugador Tim Hardaway, quien fue dirigifo por Nelson. "Tuvo un impacto increíble en mi carrera y en el baloncesto. Lo voy a extrañar mucho, y mis pensamientos y oraciones están con Joy, Donnie y toda la familia Nelson", aseguró.

Otra de sus grandes virtudes fue la captación de talento proveniente del Draft. Don Nelson fue responsable de elegir a jugadores que se convertirían en leyendas, como Dirk Nowitzki y Stephen Curry.

DB