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Falleció Don Nelson, Leyenda de la NBA: Palmarés y Legado del Legendario Entrenador

A los 86 años de edad, murió Don Nelson, ex entrenador y jugador de la NBA que además es miembro del Salón de la Fama

Don Nelson, ex entrenador en la NBAFoto: Getty Images
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Murió Don Nelson Hoy, Leyenda de la NBA: Palmarés y Legado del Entrenador que Falleció a los 86 Años de Edad