Entretenimiento

Ese Pérez y Flor Se Besan a Escondidas en La Casa de los Famosos México

La cercanía entre ciertos habitantes tomó fuerza después de la fiesta temática, cuando Ese y Flor volvieron a besarse lejos del resto de sus compañeros.

Foto: La Casa de Los Famosos.Foto: La Casa de Los Famosos.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+