Ese Pérez y Flor Se Besan a Escondidas en La Casa de los Famosos México

La química entre Ese Pérez y Flor parece ir en aumento dentro de La Casa de los Famosos México. Después de protagonizar un beso durante la segunda fiesta temática del reality, los dos habitantes volvieron a acercarse cuando ya no estaban rodeados por sus compañeros.

El momento ocurrió cerca del vestidor, donde la pareja se dio otro beso en la boca. Poco después, Ese incluso buscó a Flor en su habitación para despedirse y darle un nuevo beso antes de continuar con la dinámica de la casa.

La emoción del habitante fue evidente y no tardó en compartir lo ocurrido con Fede. Incluso pidió que le tocaran el corazón para mostrarle lo que estaba sintiendo por la argentina.

“Nos dimos otro beso. Si pudiera, me casaba hoy. Ya no me le hable nadie a Flor”, contó Ese, visiblemente emocionado por el acercamiento.

Ese Pérez presume sus besos con Flor

Más tarde, Ese volvió a hablar del tema con Gema, quien reaccionó sorprendida al enterarse de que los besos entre ambos habían continuado después de la fiesta.

“¿Se besuquearon? Júralo”, respondió Gema al escuchar la confesión. Ese, por su parte, describió su comportamiento como el de un “niño chiquito” debido a la emoción que le provocaba estar cerca de Flor.

Luis también confirmó ante Gema que los dos habían vuelto a besarse, mientras Ese insistía en que lo ocurrido era cierto. “Te estoy hablando al chile, sí la besé”, aseguró.

La situación incluso provocó que Gema le contara a Cynthia que Ese quería que alguien fuera a buscar a Flor a su habitación. Cynthia consideró que la argentina también mostraba interés, mientras Ese reconoció que entre ambos existe una química que comenzó a hacerse más evidente.

“Sí se siente la tensión bonita, ahorita sí la agarré de la cinturita bien y la neta ando bien chorreado”, comentó Ese sobre el momento que vivió con Flor.