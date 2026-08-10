Muere Adolescente de 16 años tras ser Arrastrado por Ola en Playas de Chapultepec, Ensenada
El adolescente se encontraba bañándose con un grupo de jóvenes cuando una ola lo arrastró mar adentro
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El adolescente se encontraba bañándose con un grupo de jóvenes cuando una ola lo arrastró mar adentro
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Un adolescente de perdió la vida la tarde de este domingo luego de ser arrastrado por una ola mientras se encontraba bañándose en el mar junto con un grupo de jóvenes, en la zona de Campo Corona, en Playas de Chapultepec, al sur de Ensenada.
De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 14:55 horas se recibió un reporte a través del C5 sobre un accidente acuático, por lo que elementos de la corporación se trasladaron al lugar.
Al arribar, los agentes fueron informados de que un grupo de jóvenes se encontraba en el mar cuando una ola los derribó y arrastró hacia mar adentro.
Uno de ellos, un adolescente de 16 años, no logró salir del agua, por lo que salvavidas que se encontraban en la zona iniciaron de inmediato las labores de búsqueda.
En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Marina, además de utilizarse un dron para apoyar en la localización.
A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, los paramédicos no lograron reanimar al adolescente y posteriormente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron y resguardaron el área, mientras que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las diligencias 16 años .