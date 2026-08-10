Muere Adolescente de 16 años tras ser Arrastrado por Ola en Playas de Chapultepec, Ensenada

Un adolescente de perdió la vida la tarde de este domingo luego de ser arrastrado por una ola mientras se encontraba bañándose en el mar junto con un grupo de jóvenes, en la zona de Campo Corona, en Playas de Chapultepec, al sur de Ensenada.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 14:55 horas se recibió un reporte a través del C5 sobre un accidente acuático, por lo que elementos de la corporación se trasladaron al lugar.

Salvavidas y Marina participaron en la búsqueda del adolescente

Al arribar, los agentes fueron informados de que un grupo de jóvenes se encontraba en el mar cuando una ola los derribó y arrastró hacia mar adentro.

Uno de ellos, un adolescente de 16 años, no logró salir del agua, por lo que salvavidas que se encontraban en la zona iniciaron de inmediato las labores de búsqueda.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Marina, además de utilizarse un dron para apoyar en la localización.