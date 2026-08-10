Accidentes

Muere Adolescente de 16 años tras ser Arrastrado por Ola en Playas de Chapultepec, Ensenada

El adolescente se encontraba bañándose con un grupo de jóvenes cuando una ola lo arrastró mar adentro

Muere Adolescente de 16 años tras ser Arrastrado por Ola en Playas de Chapultepec, EnsenadaMuere Adolescente de 16 años tras ser Arrastrado por Ola en Playas de Chapultepec, Ensenada | Foto: Bomberos de Ensenada

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