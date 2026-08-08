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Queman Piñatas de ICE en Tijuana Durante Protesta Contra Políticas Migratorias de EUA

Organizaciones pro migrantes rechazaron las políticas de Estados Unidos y recordaron a personas que han perdido la vida durante su intento de cruzar

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