Queman Piñatas de ICE en Tijuana Durante Protesta Contra Políticas Migratorias de EUA

Activistas y organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes realizaron una protesta en la Zona Norte de Tijuana, donde quemaron de manera simbólica tres piñatas con figuras alusivas a elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La manifestación tuvo como objetivo expresar su rechazo a las políticas migratorias implementadas por el gobierno estadounidense y recordar a los migrantes que han perdido la vida al intentar ingresar o permanecer en territorio de Estados Unidos.

La protesta se realizó además en el marco del aniversario de una movilización registrada en 2013 en Plaza Constitución, donde ciudadanos se manifestaron en defensa de los derechos de las personas migrantes.

Activistas cuestionan atención a migrantes deportados en Tijuana

Durante la manifestación, representantes de organizaciones pro migrantes señalaron que las medidas implementadas por Estados Unidos han reducido de manera considerable el flujo de personas migrantes y deportadas hacia Tijuana.

José María García, director del albergue Movimiento Juventud 2000, señaló que el albergue federal Flamingos, con capacidad para más de 2 mil 500 personas deportadas, actualmente opera entre un 10 y 15 por ciento de su capacidad, debido a la disminución de deportaciones por esta frontera.

El activista también cuestionó el tiempo de permanencia que se brinda a las personas deportadas en dicho espacio, al considerar que las 48 horas establecidas son insuficientes para quienes llegan a la ciudad sin recursos o redes de apoyo.

Por ello, planteó que las personas mexicanas deportadas deberían contar con una estancia de mayor duración que les permita reorganizarse y recibir atención antes de continuar con su camino.

Exigen trato digno para personas migrantes

Los activistas también expresaron su respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno de México para solicitar a Estados Unidos un trato digno y humano para las personas migrantes.

Se pronunciaron en contra de lo que consideran una criminalización de la migración, así como de las detenciones realizadas durante operativos de tránsito en territorio estadounidense.

Sergio Tamai, director de Ángeles Sin Fronteras, señaló que continuarán realizando manifestaciones para visibilizar las condiciones que enfrentan los migrantes y deportados en ambos lados de la frontera.

Los integrantes de las organizaciones aseguraron que continuarán realizando acciones de protesta en Tijuana para exigir respeto a los derechos de la comunidad migrante y cuestionar las políticas migratorias de Estados Unidos.

APG