Marchas HOY 7 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 7 de agosto de 2026.
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Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
18:40 Horas.
Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México marcharán de:
Concentraciones
Magdalena Contreras
12:00 Horas.
Colectivo “Lleca Escuchado La Calle” se concentrará en:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Periférico Sur 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.
Rodadas ciclistas
Tláhuac
06:45 Horas.
Ranas Rodantes, Ciclistas de Barra y Bike Desobedientes rodarán de:
Desarrollo Integral Familiar de San Juan Ixtayopan, en Gabriel Ramos Millán 10, Pueblo San Juan Ixtayopan.
Con destino al Cerro de Xico, Colonia Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.
Cuauhtémoc
16:45 Horas.
Galaxi Roma rodarán de:
Galaxy Roma, en Monterrey 366, Colonia Roma Sur.
Con destino a Gravel “Chapultepec”, en Calzada Chivatito, Colonia Chapultepec Primera Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSC CDMX.
LECQ