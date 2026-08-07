Marchas

Marchas HOY 7 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.Bloqueo en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+