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¿A Qué Hora Inicia Mega Bloqueo Hoy en CDMX por Pensionados? Jubilados del IMSS Cerrarán Calles

Este miércoles, habrá afectaciones viales en principales calles de la CDMX; te indicamos a qué hora empieza la protesta personas jubiladas

Jubilados del IMSSJubilados del IMSS realizarán bloqueos en el Centro Histórico. Foto: N+

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