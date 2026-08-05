¿A Qué Hora Inicia Mega Bloqueo Hoy en CDMX por Pensionados? Jubilados del IMSS Cerrarán Calles

Si hoy, 5 de agosto de 2026, vas a algún compromiso importante en la Ciudad de México, toma precauciones. Desde muy temprano, jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) harán bloqueos, en N+ te compartimos a qué hora empieza la protesta de los pensionados.

La movilización es convocada por el movimiento "Jubilados Pie de Lucha" del IMSS, cuyos integrantes exigen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de manera definitiva la restitución íntegra de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez administrados por las Afores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jubilados del IMSS Protestan Afuera de la SCJN en Ciudad de México

¿A qué hora inicia el bloqueo de jubilados del IMSS?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la concentración comenzó a las 6:30 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades estiman la participación de alrededor de 3 mil manifestantes, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

Los manifestantes aseguran que buscan recuperar de forma íntegra los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al considerar que la situación afecta a más de 150 mil trabajadores jubilados del IMSS.

Asimismo, solicitan que la Suprema Corte revise la jurisprudencia 185/2008, al argumentar que dicho criterio impide la devolución total de los recursos acumulados durante su vida laboral, lo que, afirman, vulnera sus derechos laborales y patrimoniales.

¿Qué actividades realizarán?

Como parte de la jornada de protesta, a las 9:00 horas se prevé que un comité del grupo de jubilados y de renta vitalicia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se incorpore a la manifestación en respaldo de las demandas.

Además, se espera la llegada de autobuses con participantes provenientes de distintos estados del país. No se descarta la instalación de un plantón, lo que podría prolongar las afectaciones a la circulación durante gran parte del día.

Debido a la concentración, las mayores complicaciones viales podrían registrarse en:

Avenida José María Pino Suárez.

Plaza de la Constitución (Zócalo).

Calles aledañas al Centro Histórico.

Accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FBPT