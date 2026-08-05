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Apuñalamiento en Londres Hoy: Reportan Heridos y Una Persona Detenida

Al menos cuatro personas resultaron heridas por el apuñalamiento de hoy en Covent Garden, zona turística de Londres

Cerco policial por apuñalamiento en Covent Garden, en Londres, InglaterraCerco policial por apuñalamiento en Covent Garden, en Londres, Inglaterra. Foto: AP

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Hoy en Londres: Un ataque en Covent Garden deja varios heridos y una mujer detenida. Las autoridades investigan el incidente.

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