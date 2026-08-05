Apuñalamiento en Londres Hoy: Reportan Heridos y Una Persona Detenida

Autoridades de Londres, Inglaterra, reportaron un apuñalamiento masivo hoy, 5 de agosto de 2026, con saldo de varias personas heridas y una detenida; aquí te informamos qué pasó este miércoles en la zona de Covent Garden.

¿Qué pasó en Londres hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas resultaron con heridas y las autoridades detuvieron a una mujer, presuntamente relacionada con el ataque ocurrido al medio día de hoy en la calle Endell, en la zona turística de Covent Garden, en el centro de Londres.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) confirmó que cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años de edad, resultaron heridos con arma blanca, y que una mujer, de 47 años, fue arrestada bajo sospecha de posesión de un arma y agresión.

En tanto, el Servicio de Ambulancias de Londres informó que atendió a cuatro personas en el lugar de los hechos, en Covent Garden, quienes fueron trasladadas a hospitales especializados en traumatismos graves.

Un helicóptero aterrizó en plena plaza Trafalgar Square ante el asombro de los turistas que se encontraban en la zona, como parte del operativo de rescate por el apuñalamiento.

Policía descarta acto terrorista

Luego de la emergencia, la Policía de Londres descartó que el ataque se trate de un acto terrorista.

Según medios británicos, el apuñalamiento no tenía ninguna motivación ideológica, y tiene que ver con un problema de salud mental de la presunta autora.

Mapa de Covent Garden

Con información de agencias.

RMT