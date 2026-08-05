Tráfico vehicular

¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 5 de Agosto 2026 para Cruzar a San Diego?

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 5 de agosto. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 29 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+
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