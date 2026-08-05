¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 5 de Agosto 2026 para Cruzar a San Diego?
Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 5 de agosto. Planifica tu cruce y mantente informado
Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 5 de agosto. Planifica tu cruce y mantente informado
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 5 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 2 horas 20 minutos | 4 líneas abiertas
Sentri (autos): 10 minutos | 14 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas 20 minutos | 4 líneas
Peatonal Normal: 1 hora | 21 líneas
Peatonal Ready Lane: 5 minuto | 1 línea
Peatonal normal: 30 minutos | 5 líneas
Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 30 minutos | 3 líneas
Pearonal Normal: 1 hora 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG