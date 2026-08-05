Accidentes

Muere Motociclista tras Choque con Vehículo en Ensenada; hay una Persona Detenida

El accidente ocurrió en la calle M y bulevar Geranios, cuando un automóvil realizaba una maniobra en reversa

Muere Motociclista tras Choque con Vehículo en Ensenada; hay una Persona DetenidoMuere Motociclista tras Choque con Vehículo en Ensenada; hay una Persona Detenido | Foto: N+

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Un motociclista muere tras chocar con un auto que maniobraba en reversa. Hay una persona detenida.

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