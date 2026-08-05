Muere Motociclista tras Choque con Vehículo en Ensenada; hay una Persona Detenida

Un motociclista perdió la vida la mañana de este miércoles tras verse involucrado en un accidente con un automóvil en el cruce de la calle M y bulevar Geranios, en la colonia Ruiz Cortines, en Ensenada.

De acuerdo con información de Tránsito Municipal, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo realizaba una maniobra en reversa para salir de un estacionamiento y se produjo el choque con la motocicleta.

Motociclista murió en el lugar del accidente

Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas.

Paramédicos valoraron al conductor de la motocicleta y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad resguardaron el área para permitir las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Por estos hechos, una persona fue detenida y quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica y posible responsabilidad en el accidente.

Información Patricia Lafarga

APG