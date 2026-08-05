Conductor Pierde el Control y Choca en la Avenida Rafael Cuervo de Veracruz; Hay Cierre Vial

Durante las primeras horas de este miércoles 5 de agosto en la avenida Rafael Cuervo, casi con la avenida Cuauhtémoc, justo frente a las instalaciones de la Fiscalía Norte de la ciudad de Veracruz, donde se registró un fuerte accidente en donde una unidad tipo vactor terminó sobre el camellón central de la vialidad donde derribó un árbol, además de postes y cableado de energía eléctrica y alumbrado público.

Este accidente genera afectación vehicular en ambos carriles de la vía de comunicación en el carril norte a sur se encuentra totalmente cerrado y la circulación esta siendo desviada por elementos de tránsito hacia la Avenida Cuauhtémoc, en el carril contrario de sur a norte, solo se registra reducción de carriles, ya que las unidad de emergencias que atienden este aparatoso accidente ocupan el carril pegado al camellón.

Por lo cual se recomienda a los conductores a circular con precaución por esta zona de la ciudad de Veracruz. En caso de ser posible se haga uso de vías alternas.

Según datos recabados el exceso de velocidad y el pavimento mojad por las lluvias registradas durante las primeras horas de este miércoles podrían ser los motivos que originaron este fuerte accidente, aunque en el lugar se manejó la versión que la unidad perdió el control para evitar colisionar con un autobús de transporte servicio público la cual habría seguido su camino. Serán las autoridades de tránsito y vialidad quienes investiguen los motivos que en realidad originaron este siniestro.

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