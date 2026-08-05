Accidentes

Conductor Pierde el Control y Choca en la Avenida Rafael Cuervo de Veracruz; Hay Cierre Vial

Se reporte cierre vial total en un carril de la Avenida Rafael Cuervo al norte de la ciudad de Veracruz, por un aparatoso accidente de un camión tipo vactor el cual terminó destruido sobre el camellón

Accidente de camión tipo vactor genera severa afectación vial en la zona norte de VeracruzAccidente de camión tipo vactor genera severa afectación vial en la zona norte de Veracruz. Foto: N+

Destacado

Accidente en Av. Rafael Cuervo al norte de Veracruz, un camión tipo vactor derribó un árbol, postes y cableado eléctrico, afectando el tráfico. Se recomienda evitar la zona y usar vías alternas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+