Al Menos Cinco Heridos el Saldo del Choque de Dos Camiones Urbanos en León

La noche del pasado martes 4 de agosto, se registró un accidente en el interior de la estación de transferencia Delta en la colonia Fracciones de Santa Julia en León.

Los hechos sucedieron alrededor de las 9:00 de la noche en el bulevar Delta esquina con la calle Aureola. Un camión de ruta auxiliar LE-1029, al ingresar al anden central no alcanzó a detenerse por el congestionamiento de vehículos.

Choque de camiones causa varios heridos

Lo que provocó que se impactara contra otro camión urbano que se encontraba detenido, causando que varios pasajeros salieran proyectados contra los asientos.

Resultando al menos cinco personas con lesiones, por lo que de inmediato se pidió el apoyo a la central de emergencias 911 para brindarles atención médica.

Foto: N+

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Policía Vial, quienes se encargaron de asegurar el área para permitir que paramédicos atendieran a los heridos.

Fue trasladado a un hospital uno de los choferes involucrados

El conductor de uno de los camiones, tuvo que se trasladado a un hospital por las heridas registradas, se desconoce su estado de salud. Autoridades se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes para determinar y deslindar responsabilidades.