Accidentes

Al Menos Cinco Heridos el Saldo del Choque de Dos Camiones Urbanos en León

El choque entre dos camiones del transporte urbano dejó al menos a cinco persona heridas en la estación de transferencia Delta en la colonia Fracciones de Santa Julia en León.

Mínimo Cinco Heridos Dejó un Choque Entre Dos Camiones Urbanos en León.Mínimo Cinco Heridos Dejó un Choque Entre Dos Camiones Urbanos en León. Foto: N+

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Los hechos sucedieron alrededor de las 9:00 de la noche en el bulevar Delta esquina con la calle Aureola en León, Guanajuato; una persona fue trasladada a un hospital municipal.

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