Seguridad

Caso Dafne Zapata: Convocan a Marchas en Tamaulipas, Nuevo León y Chiapas para Exigir Justicia

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, convocó a movilizaciones simultáneas en Ciudad Madero, Monterrey y Chiapas para exigir justicia.

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La madre de Dafne Zapata convoca a marchas simultáneas en Tamaulipas, Nuevo León y Chiapas.

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