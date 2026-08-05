Caso Dafne Zapata: Convocan a Marchas en Tamaulipas, Nuevo León y Chiapas para Exigir Justicia

A casi dos semanas de la muerte de Dafne Zapata Quintos, su madre, Alejandra Quintos, convocó a una serie de movilizaciones simultáneas en tres entidades del país para exigir que el caso no quede impune y que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.

Las manifestaciones se realizarán este miércoles 6 de agosto en Ciudad Madero, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; y Chiapas, donde familiares, colectivos y ciudadanos alzarán la voz en memoria de la menor.

Ciudad Madero encabezará la movilización en Tamaulipas

De acuerdo con la convocatoria, en Ciudad Madero, municipio donde ocurrieron los hechos, la concentración iniciará a las 18:00 horas frente a la Presidencia Municipal.

En Monterrey, Nuevo León, la protesta está programada para las 16:00 horas en la Explanada de los Héroes, en la Macroplaza, mientras que en Chiapas también comenzará a las 16:00 horas, con un recorrido que partirá de la Diana Cazadora hacia el Parque Central.

Los organizadores pidieron a los asistentes acudir con playeras negras o moradas como muestra de solidaridad con la familia de Dafne.