"Quiere lo Mejor para su País": Director de la DEA Reconoce Trabajo de Omar García Harfuch

Terry Cole, director de la agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), aseguró hoy, 5 de agosto de 2026, que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “quiere lo mejor para su país”.

En una conferencia de prensa, el director de la DEA sostuvo que mantiene relación y comunicación constante con Omar García Harfuch y que así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana quiere lo mejor para México, él quiere lo mejor para Estados Unidos, "para los estadounidenses y para nuestra seguridad nacional y nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que se acaban de hacer públicos, sino también en lo que está por suceder".

Cole destacó que tanto México como Estaos Unidos colaboran en conjunto: “Hemos trabajado juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno".

DEA actúa con firmeza contra los cárteles del narcotráfico

Terry Cole también dijo que “la DEA está actuando con firmeza tanto contra los cárteles como contra los funcionarios de gobierno corruptos, responsables de la muerte de nuestros ciudadanos”.

El director de la DEA sentenció que “si traficas con drogas mortales, si te beneficias del sufrimiento ajeno o si utilizas un cargo público para proteger a los cárteles (…) la DEA te persigue. Ningún título, ningún cargo, ni ninguna conexión te protegerán”.

Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por líderes del CJNG

En la conferencia, Todd Blanche, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, anunció una recompensa de más de 100 millones de dólares por información que conduzca a la detención de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento de Estado aumentó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Juan Carlos Valencia González, alias Pelón, sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, quien fue abatido en un operativo, en febrero de 2026.

Estados Unidos también ofrece hasta 15 millones de dólares por cada una de las siguientes personas:

Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero.

Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro, yerno de El Mencho.

Además, Estados Unidos ofreció hasta 10 millones de dólares por cada una de las siguientes personas:

Ricardo Ruiz Velasco, alias Tripa.

Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas.

Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma.

Mientras que para Griselda Margarita Arredondo Pinzón la oferta es de hasta dos millones de dólares.

La lucha contra el narcotráfico es una de las prioridades del gobierno de Donald Trump, por la crisis de fentanilo en Estados Unidos, que en los últimos años ha registrado cifras récord de muertes por sobredosis.

Además, Trump designó como grupos terroristas a los principales carteles de la droga y amenazó con atacarlos dentro de territorio mexicano, una posibilidad que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado contundentemente, al considerar que se vulneraría la soberanía del país.