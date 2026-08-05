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"Quiere lo Mejor para su País": Director de la DEA Reconoce Trabajo de Omar García Harfuch

Omar García Harfuch quiere lo mejor para México, asegura Terry Cole, director de la DEA

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Terry Cole, director de la DEA, reconoce el trabajo de Omar García Harfuch: 'Quiere lo mejor para su país'.

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