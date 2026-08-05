Internacional

Papa León XIV Visitará Perú, Argentina y Uruguay en Noviembre

Esta extensa gira por Latinoamérica, con 12 días y 10 ciudades, supera el récord anterior del viaje que el pontífice realizó a África

Papa León XIVEl viaje a Uruguay, la nación con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá 40 años después de la visita de Juan Pablo II. Foto: Reuters.

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León XIV regresa a Perú y visita Argentina y Uruguay, países no visitados por Francisco. Un viaje que marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Conoce los detalles.

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