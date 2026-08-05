Narcotráfico

Él Era César Gastélum, el Creador de Contenido del Sombrero

El joven de 24 años comenzó a publicar contenido en TikTok a principios de 2021, durante la pandemia por COVID-19, y se identificó como artista

César GástelumEn octubre de 2022 publicó una fotografía en Instagram junto a otro personaje de redes sociales, "Ramoncito de Culiacán", en la que aparece una expresión de apoyo al "Mayo". Foto: Instagram | @cesargastelum_57.

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El impacto de César Gástelum, creador de contenido del sombrero, resuena tras su trágica muerte en Culiacán. Conoce su historia desde sus inicios en TikTok hasta su influencia en redes.

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