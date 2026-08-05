Él Era César Gastélum, el Creador de Contenido del Sombrero

César Gastélum, asesinado durante una transmisión en vivo este martes en Culiacán, fue un tiktoker y youtuber que no se dedicó a la profesión que estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa y presumía su afición por el sombrero.

El joven de 24 años comenzó a publicar contenido en TikTok a principios de 2021, durante la pandemia por COVID-19. Ahí se identificó como artista, pues tocaba el bajo en un grupo local.

Con el paso de los meses, sus clips conseguían más vistas y también abrió su canal de YouTube, donde subió 103 videos. En Instagram igual acumuló miles de seguidores. Su asesinato, sin embargo, quedó registrada en la cuenta de Kick de su amigo Alejandro Fierro, otro creador de contenido local.

Gastélum acudió este martes 4 de agosto a un KFC del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la capital de Sinaloa, para simular ser un repartidor de comida en la camioneta de Fierro. La cita para que los usuarios se unieran fue a las 18:00 horas. Lo que parecía una grabación de contenido habitual terminó en una tragedia que se hizo viral.

Alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, dos sujetos en moto se le acercaron y uno de ellos le disparó con un arma corta directo a la cabeza. El creador de contenido estaba acompañado por personal que grababa como por Fierro y otra persona. El ataque fue directo.

Minutos antes, una motocicleta con dos sujetos, aparentemente los asesinos, se acercaron a los influencers y les preguntaron si estaban esperando un pedido. Les dijeron que no y se alejaron.

"Ingesu. No, me sentí bien mal, oiga", dijo Fierro.

"Esos chavalos me dan miedo, oiga", añadió Gastélum.

Tras el crimen, las publicaciones en Instagram de Alejandro Fierro se llenaron de amenazas de muerte en los comentarios. La transmisión que registró el homicidio en directo ya no aparecía y tampoco el perfil en Kick donde fue emitido el live.

De universitario a influencer

Gastélum no siempre fue una persona interesada en las redes sociales. Además de crear contenido, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y se graduó en julio de 2024. También practicaba futbol y tocaba el bajo.

Durante la carrera, igual grababa contenido en la Facultad de Derecho de la UAS, donde participaban algunos de sus compañeros.

En uno de sus clips, ironizó con que desde que terminó sus estudios, todos sus días parecían fines de semana.

En sus redes sociales compartía videos sobre distintos aspectos de su vida cotidiana, como viajes, automóviles, comida, reuniones familiares o transmisiones de sus juegos en línea en la serie de Grand Theft Auto (GTA).

Era común ver referencias a la cultura popular de Culiacán y en algunos videos realizó parodias o imitaciones de los llamados "punteros". Se diversificaba con los trends del momento. En enero de 2025 publicó contenido en el que aparecía entregando sushi, portando una mochila de Rappi.

Su actividad en YouTube comenzó aproximadamente cinco años antes de alcanzar mayor popularidad. Sus primeros videos, que trataban temas como el robo de su automóvil o un viaje a Acapulco, apenas conseguían entre mil y dos mil reproducciones. Para 2022 ya había videos que superaban las 13 mil vistas.

Entre sus publicaciones más vistas destacan un video musical de la canción "Debo Placas", junto a Diego Coss, con alrededor de 33 mil reproducciones; una broma con unas 57 mil vistas; videos jugando GTA.

Pero de su material más popular fue un video publicado en septiembre de 2024 donde aparecía practicando con armamento, que superó las 102 mil reproducciones.

En TikTok subía clips visitando Las Vegas, Tijuana o Monterrey. Así como sus vacaciones o el último BMW que se compró gracias, según decía, a lo generado como influencer. También era aficionado al club de futbol Dorados de Sinaloa.

Sus números en redes sociales

-YouTube: 17 mil suscriptores. 199 videos publicados. 96 videos cortos (Shorts).

-TikTok: 607 mil seguidores.

-Instagram: 127 mil seguidores.

La gente del sombrero

En los últimos cinco años, César Gastélum despuntó en redes sociales compartiendo contenido poco original. Generalmente, copiaba tendencias, presumía su estilo de vida, fiestas, convivencias, alguno que otro viaje, anécdotas, bromas y hasta un tema musical en la plataforma de Spotify.

Lo mismo intentó un formato de podcast que retos, entrevistas a personajes, reacciones de la gente en la calle o armar sus "outfits" con cierta cantidad de dinero en una tienda en Estados Unidos.

Sin embargo, en cada oportunidad que criticaba lo "alucín", o cuando compartía su comida o sus compras, siempre aprovechó para lucir un sombrero. Portaba uno o vestía playeras con el rostro de un hombre usando el sombrero de lado. También tenía cadenas alusivas a la prenda, que intercambiaba por dijes con un trébol de cuatro hojas.

Más que un artículo de vestir, el influencer sinaloense se identificaba con el símbolo que distingue a una facción del Cártel de Sinaloa. No lo decía abiertamente, pero se notaba su afinidad, según consta en sus múltiples videos y fotografías publicadas en redes sociales.

Ismael Zambada García, 'El Mayo', quien fue condenado el mes pasado a cadena perpetua en Nueva York, siempre fue conocido como "El señor del sombrero".

En su memoria, su hijo Ismael Zambada Sicairos, quien libra una narcoguerra contra el bando de 'Los Chapitos' que secuestró al capo para entregarlo a Estados Unidos hace dos años, usa la pieza del sombrero como su marca personal.

Por gusto o por necesidad, César Gástelum no tenía reparo en mostrarse con el emblema que distingue al grupo criminal, de acuerdo con una revisión a sus cuentas en redes sociales.

En octubre de 2022 publicó una fotografía en Instagram junto a otro personaje de redes sociales, "Ramoncito de Culiacán", en la que aparece una expresión de apoyo al "Mayo".

En esa red igual compartió una foto en la tumba de Leobardo Aispuro Soto, youtuber conocido como "El Gordo Peruci", asesinado en diciembre de 2024. Dedicó unas palabras emotivas a quien definió como su amigo.

Este 4 de agosto, Gástelum fue una víctima más en la larga lista de los creadores de contenido asesinados en medio de la disputa de Los Chapitos y Los Mayos. Aunque estaba disfrazado como repartidor de comida para su reto en redes sociales, también llevaba un sombrero.

Desde que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa, a finales de 2024, Culiacán ha sido epicentro de asesinatos, desapariciones, balaceras, enfrentamientos, robos de vehículos, y ataques a locales o casas.

Los llamados influencers locales a menudo son acusados de estar ligados a los bandos criminales en disputa, de ahí que las agresiones responden a una estrategia de intimidación o venganza.

ASJ