Matan a César Gastélum, Creador de Contenido, Mientras Grababa un Video en Culiacán

El creador contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una grabación para redes sociales.

El influencer local fue ejecutado por sujetos que llegaron en una motocicleta, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a unos metros de la Fiscalía General del Estado.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:15 horas, tiempo local, 21:15 de la CDMX, de acuerdo con fuentes estatales.

Gastélum estaba a las afueras de un local KFC, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, según la información proporcionada a N+.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Al sitio igual arribó personal de la Policía Estatal y del Ejército.

¿Cómo fue el asesinato?

Aparentemente, el asesinato fue mientras el creador de contenido realizaba una transmisión en vivo. Minutos después de la ejecución, se difundió un video en redes sociales que muestra el crimen.

Los agresores, quienes vestían pantalón de mezclilla; uno playera gris y el otro playera negra, ambos con casco de motociclista, se acercaron y uno de ellos le disparó en la cabeza con un arma corta, privándolo de la vida de manera instantánea. Posteriormente huyeron del lugar.

Los acompañantes del influencer resultaron ilesos, aunque permanecieron en estado de shock tras el ataque.

En un inicio se indicó que el caso se había registrado en una plaza comercial, pero las fuentes confirmaron que el local de comida se encuentra en contraesquina de ese lugar.

El crimen quedó registrado tanto por las cámaras con las que se grababa el video para redes sociales como por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

Desde que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa, a finales de 2024, Culiacán ha sido epicentro de asesinatos, desapariciones, balaceras, enfrentamientos, robos de vehículos, y ataques a locales o casas.

Los llamados influencers locales a menudo son acusados de estar ligados a los bandos criminales en disputa, de ahí que las agresiones responden a una estrategia de intimidación o venganza.

Además, la propaganda del narco señala que los negocios atacados son fachada para el lavado de dinero de sus rivales.

ASJ