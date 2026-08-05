Narcotráfico

Matan a César Gastélum, Creador de Contenido, Mientras Grababa un Video en Culiacán

El crimen ocurrió cerca de una plaza comercial, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a la altura de Josefa Ortiz de Domínguez

Culiacán

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación. Foto: N+.

Gastelum

Los acompañantes del influencer resultaron ilesos, aunque permanecieron en estado de shock tras el ataque. Foto: Instagram | @cesargastelum_57.

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César Gastélum, influencer de Culiacán, fue asesinado durante una grabación en vivo. El crimen ocurrió cerca de una plaza comercial. Detalles en desarrollo.

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