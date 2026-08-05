Seguridad

Detienen en Piedras Negras a Presunto Responsable de Triple Homicidio en Saltillo

Autoridades detuvieron en Piedras Negras a Chad "N" presunto responsable de un ataque que dejó a tres personas sin vida en la colonia Espinoza Mireles en Saltillo.

Detienen en Piedras Negras a Presunto Responsable de Triple Homicidio en SaltilloEl hombre fue detenido en Piedras Negras al presuntamente intentar cruzar la frontera. Foto Ilustrativa: N+

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Un hombre de nacionalidad estadounidense fue detenido en Piedras Negras al ser señalado como presunto responsable de un ataque armado en Saltillo.

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Detienen a Sospechoso de Triple Homicidio en Saltillo