Detienen en Piedras Negras a Presunto Responsable de Triple Homicidio en Saltillo

La Fiscalía General del Estado informó la detención de Chad "N", de 35 años y de nacionalidad estadounidense, señalado como presunto responsable del ataque ocurrido en una vivienda de la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, donde dos mujeres y un hombre perdieron la vida.

Tras los hechos, las autoridades desplegaron un operativo coordinado entre corporaciones estatales, municipales y federales.

Como parte de este operativo, se activaron protocolos de inteligencia, vigilancia a través de cámaras urbanas y coordinación de todos los agrupamientos de seguridad, logrando ubicar al sospechoso en Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Texas.

Rescatan a menor que fue sustraído de una casa

Durante la intervención se informó que también fue rescatado sano y salvo el menor de edad que había sido sustraído del domicilio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen estaría relacionado con un caso de violencia familiar. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.