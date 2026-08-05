Desmantelan Redes de Tráfico de Armas en Arizona con Destino a Cárteles en México

Autoridades de Estados Unidos acusaron a 28 personas presuntamente implicadas en múltiples redes de tráfico de armas con sede en Arizona, cuyos envíos estaban dirigidos a cárteles del narcotráfico en México.

La operación fue reportada este martes 4 de agosto por el Departamento de Justicia, que destacó la imputación contra el líder del contrabando de armamento, Fernando Daniel Castro, un ciudadano de origen estadounidense, y cinco de sus principales cómplices.

Las indagatorias fueron lideradas por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), que ha ejecutado órdenes de registro federales en cuentas de redes sociales, teléfonos, residencias y vehículos.

Los agentes del orden también han incautado más de 100 armas de fuego y más de 125,000 cartuchos de munición en Arizona.

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, celebró las acusaciones y dijo que el caso es parte del compromiso del gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico ilícito de armas.

"Cada arma de fuego detenida antes de que llegue a un cártel es un avance. En Arizona, las autoridades de EE.UU. arrestaron a casi 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico de armas de fuego.

Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance. En Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 acusados y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego. Estas acciones demuestran el compromiso de… pic.twitter.com/HTSHVHaOFB — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 5, 2026

"Estas acciones demuestran un compromiso por parte de @POTUS @realDonaldTrump para interrumpir la cadena de suministro ilícita de armas de fuego", señaló en X.

Asimismo, el diplomático dijo que hay coordinación con el gobierno mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Trabajando juntos con las autoridades mexicanas, estamos haciendo que los traficantes de armas rindan cuentas y haciendo que ambas naciones sean más seguras", añadió.

El embajador afirmó que, a la fecha, se han decomisado más de 50,000 armas de fuego bajo la Administración de Trump.

"Y no hemos terminado", lanzó.

¿Cómo fue el operativo en Arizona?

Los cargos fueron presentados por un gran jurado federal en Phoenix, Arizona, el pasado 21 de julio, luego de una investigación que duró dos años. Los casos suman 158 cargos.

Los principales acusados son Fernando Daniel Castro, Cruz Rafael Castro, Marque J'von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt, Juan Manuel Torres Pérez y otras 15 personas.

Los delitos que les imputan son conspiración para comprar armas de fuego ilegalmente con el propósito de traficar con ellas sin licencia, hacer declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego, traficar con armas de fuego sin licencia y conspiración para traficar con armas de fuego, indicó el Departamento de Justicia.

La acusación señala que Fernando Daniel Castro, originario de Phoenix, junto con otras personas, pagaba a terceros para que compraran armas en tiendas autorizadas de Arizona usando sus propios nombres.

Después, esas armas eran entregadas a Castro, quien las revendía para obtener ganancias. De acuerdo con las autoridades, el traficante vendió algunas de ellas, entre ellas pistolas Glock 19 y rifles tipo AK, sabiendo que serían sacadas ilegalmente de Estados Unidos.

District of Arizona | 28 Charged with Firearms Offenses in HSTF Takedown | United States Department of Justice https://t.co/ueuXQNxHil — US Attorney Arizona (@USAO_AZ) August 4, 2026

El desarrollo del caso

Las acusaciones que implican a Fernando Daniel Castro ya han rendido frutos y algunos implicados se han declarado culpables este 2026.

31 de marzo de 2026: Emmanuel Rabena-Velderrain, de nacionalidad mexicana, se declaró culpable de intentar sacar armas de contrabando de Estados Unidos. Fue detenido el 17 de febrero de 2025 cuando intentaba cruzar hacia México con 42 fusiles tipo AK y 42 cargadores ocultos en su vehículo. Su sentencia está programada para el 17 de agosto de 2026 en un tribunal federal de Tucson.

27 de abril de 2026: Amairany Guadalupe Armendariz Álvarez, de nacionalidad mexicana, fue condenada a dos años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Admitió que viajó a Phoenix para recoger tres rifles M249 y una pistola Colt, sabiendo que serían introducidos de contrabando a México.

13 de mayo de 2026: Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo, ambos de Phoenix, se declararon culpables de posesión ilegal de armas y municiones. En su casa las autoridades encontraron un rifle M249, un rifle Barrett calibre .50, un rifle FN SCAR, 12 fusiles tipo AK, seis pistolas y 57 mil cartuchos. Ambos serán sentenciados el 19 de octubre de 2026.

24 de junio y 1 de julio de 2026: José Daniel Medina y Juan Jesús Estevez, ambos de nacionalidad mexicana, se declararon culpables de conspirar para traficar armas y municiones desde Estados Unidos hacia México. Admitieron que obtenían el armamento en Arizona para cruzarlo ilegalmente a compradores en México. Serán sentenciados el 11 de septiembre de 2026. Otro presunto involucrado, Christian Alberto Pereida Ramírez, tiene prevista una audiencia el 12 de agosto. Durante la investigación, las autoridades aseguraron 10 pistolas y 56 mil cartuchos de munición.

El Departamento de Justicia recordó que una condena por conspiración para traficar armas o por posesión ilegal de armas y/o municiones puede castigarse con hasta 15 años de prisión, una multa de 250 mil dólares o ambas sanciones.

Mientras que el delito de contrabando de mercancías fuera de Estados Unidos contempla una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de 250 mil dólares o ambas.

Además, los delitos de conspiración, hacer declaraciones falsas para comprar un arma o traficar armas sin licencia pueden castigarse con hasta cinco años de prisión, una multa de 250 mil dólares o ambas sanciones.

ASJ