Narcotráfico

Desmantelan Redes de Tráfico de Armas en Arizona con Destino a Cárteles en México

La operación fue reportada por el Departamento de Justicia, que destacó la imputación contra el presunto líder del contrabando de armamento, un ciudadano estadounidense

ArizonaA la fecha, se han decomisado más de 50,000 armas de fuego bajo la Administración de Trump. Foto: X | @USAmbMex.

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Desmantelan redes de tráfico de armas en Arizona dirigidas a cárteles en México. 28 acusados, 158 cargos y más de 100 armas incautadas. Descubre cómo las autoridades lograron este golpe.

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