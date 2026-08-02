Narcotráfico

¿De Qué Delitos Acusan al Jefe del Cártel de los Reyes en Estados Unidos?

A "Poncho la Quiringua" se le identifica por utilizar grupos armados para hacer cumplir sus órdenes y asegurarse de recibir un impuesto sobre las drogas producidas y enviadas a Estados Unidos

Cártel de Los ReyesEl Departamento del Tesoro lo señaló por reclutar a exmilitares y expolicías colombianos para combatir al rival Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: Sedena.

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Detenido el jefe del Cártel de Los Reyes: Poncho la Quiringua, acusado de narcotráfico y conspiración en Estados Unidos. ¿Qué implica este golpe al crimen organizado?

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