¿De Qué Delitos Acusan al Jefe del Cártel de los Reyes en Estados Unidos?

Alfonso Fernández Magallón, alias "Poncho", "La Quiringua" o "Poncho La Quiringua", jefe del Cártel de Los Reyes, enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos que, de ser hallado culpable, podría pasar el resto de su vida en la cárcel.

El sujeto fue detenido el sábado 1 de agosto con dos hombres en Imbarácuaro, en el municipio de Los Reyes Salgado, luego de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, con sede en Michoacán. Su captura ocurrió un año después de que se revelaran los cargos en su contra.

El 14 agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Fernández Magallón está implicado en el mismo caso que Juan José Farías Álvarez "El Abuelo"; Luis Enrique Barragán Chávez, "Wicho" o "R5"; Edgar Orozco Cabadas, "El Kamoni"; y Nicolás Sierra Santana "El Gordo". Todos, miembros de alto rango de Cárteles Unidos.

"De ser declarados culpables, los cinco acusados ​​se enfrentan a penas máximas de cadena perpetua", apuntó la la justicia estadounidense.

Las indagatorias son encabezadas por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, o el Homeland Security Investigations (HSI, por sus siglas en inglés). Pasaron seis años para que se reportara la causa criminal que comenzó con un aseguramiento en Tennessee.

La noche del sábado, luego de la detención, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, celebró el operativo y sostuvo que envía el mensaje de que “los criminales no tienen dónde esconderse”.

El diplomático aplaudió al Ejército y al Gabinete de Seguridad mexicano y afirmó que, bajo los Gobiernos del presidente estadounidense, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, el compromiso compartido para desmantelar los carteles y responsabilizar a criminales violentos “sigue dando resultados”.

¿Qué cargos enfrenta en EUA?

"Poncho la Quiringua" está imputado en el caso número 23-cr-245 de USA v. MAGALLON et al en la Corte del Distrito de Columbia desde julio de 2025. La acusación se desclasificó el 14 de agosto del año pasado.

Se le atribuyen delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, cometidos en julio de 2023, y como parte de Cárteles Unidos, que fue designado narcoterrorista en febrero de 2025 bajo el segundo mandato de Donald Trump.

Washington acusa a Fernández Magallón de participar en conspiraciones para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo destinados a Estados Unidos y de utilizar armas en actividades vinculadas al narcotráfico. Igual se le acusa de controlar pistas para el aterrizaje de aviones con droga procedentes de Sudamérica.

El Departamento del Tesoro lo señaló por reclutar a exmilitares y expolicías colombianos para combatir al rival Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El jefe del Cártel de los Reyes nació en abril de 1970 en Jalisco y actualmente ronda los 56 años, según información de Estados Unidos.

"Fernández ha estado traficando sustancias controladas a Estados Unidos durante décadas. Fernández controla pistas de aterrizaje utilizadas por aviones que transportan cocaína desde Colombia a Michoacán", señala la ficha del Programa de Recompensas por Narcotráfico del Departamento de Estado.

Asimismo, se le identifica por utilizar grupos armados para hacer cumplir sus órdenes y asegurarse de recibir un impuesto sobre las drogas producidas y enviadas a Estados Unidos desde su territorio.

El Departamento de Estado estadounidense ofreció hasta cinco millones de dólares de recompensa por información que condujera a su arresto o condena.

En México, "La Quiringua" está vinculado con los delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico. Igual es presunto responsable de los ataques a personal militar con drones el 19 de enero de 2025 en Cotija, y el 15 de junio y 1 de julio de este año en Tingüindín y Jacona, Michoacán, respectivamente.

Su segundo al mando es Luis Enrique Barragán Chávez, "El Wicho", sicario de Cárteles Unidos que permanece libre. Este lugarteniente lidera un grupo armado llamado "R5s" para mantener el control territorial de la alianza liderada por "El Abuelo" Farías, según informes de Washington. "El Wicho" igual está involucrado en la extorsión a los aguacateros.

"Poncho La Quiringua" fue trasladado a la Ciudad de México con dos sujetos para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República. Se les aseguró droga y armamento. Sus subordinados generaron al menos seis narcobloqueos en Michoacán para frenar el traslado de los detenidos, pero fueron desactivados y se desplegó a policías para resguardar el orden en la región de Tierra Caliente.

Las autoridades mexicanas deberán decidir si extraditan al líder del Cártel de los Reyes para que enfrente los cargos en Estados Unidos o si primero es procesado en el país por las agresiones a militares y los delitos de extorsión.

¿Cómo comenzó la investigación?

De acuerdo con el HSI y el Departamento de Justicia, la investigación contra la red vinculada con Cárteles Unidos, incluida la facción del Cártel de Los Reyes, comenzó en diciembre de 2019 en Rockwood, una pequeña localidad ubicada cerca de Knoxville, Tennessee.

El caso se originó a partir de un accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados dos distribuidores de metanfetamina, quienes huyeron del lugar. Al inspeccionar la escena, las autoridades localizaron un laboratorio clandestino en funcionamiento, además de 39 kilogramos de metanfetamina y siete kilogramos de heroína.

Las investigaciones llevaron a un cateo en Atlanta, Georgia, donde los agentes aseguraron otros 52 kilogramos de metanfetamina, más de 200 gramos de pastillas de fentanilo y 180 mil dólares en efectivo. A partir de esas incautaciones, el HSI logró rastrear el tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hasta México, identificando vínculos con Cárteles Unidos.

En total, las autoridades decomisaron aproximadamente 950 kilogramos de metanfetamina y aseguraron 15 teléfonos celulares.

Los mensajes encontrados en esos dispositivos revelaron la conexión de la organización con Cárteles Unidos en Michoacán y mostraron conversaciones con "El Kamoni".

Este sujeto coordinó el envío de metanfetamina y pastillas de fentanilo desde México hacia Atlanta para su distribución en Estados Unidos. Incluso, en esos mensajes alentaba al líder de la red a vender la droga rápidamente para poder enviar nuevos cargamentos. Pero igual se supo que coordinan el traslado de cocaína colombiana.

El concilio de Cárteles Unidos se formó en 2019 para frenar la incursión del CJNG en el oeste de Michoacán. El grupo de células locales está vinculado al reclutamiento de mercenarios extranjeros y al uso de artefactos explosivos improvisados, que han provocado la muerte de soldados mexicanos.

Su red de distribución abarca Estados Unidos, con centros en Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City (Misuri), Sacramento (California), Los Ángeles, Denver y Chicago, y se extiende a Europa, Australia y otras regiones.

ASJ