Deportes

Osmar Olvera Triunfa en Santo Domingo y México Supera 100 Oros en Medallero de JCC 2026

Triunfos en triatlón, ciclismo de montaña o en el torneo femenino de racquetbol, no hacen más que confirmar que los mexicanos no tienen rivales

JCC 2026Con la mitad del camino recorrido, México sumó este sábado más oros a su cuenta y alcanzó las 104 medallas doradas. Foto: AP.

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México imparable en los JCC 2026: 104 oros y contando. Osmar Olvera lidera con su triunfo en trampolín. ¿Podrá alguien detener a los mexicanos?

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