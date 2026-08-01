Selección Mexicana Anuncia el Regreso de Giovani dos Santos; ¿Saldrá del Retiro?

La Selección Mexicana realizó un anuncio que tomó por sorpresa a varios aficioandos. A través de redes sociales, la cuenta oficial del Tricolor dio a conocer que Giovani dos Santos está de regreso. El exfutbolista, formado en las fuerzas básicas del FC Barcelona, fue una de las grandes estrellas del balompié nacional durante su etapa como profesional, pero este regreso anunciado no lo sacará del retiro.

Giovani dos Santos volverá a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, pero no en las canchas sino en el mundo virtual, pues será parte de la nueva entrega de la franquicia de videojuegos EA Sports FC 27. La cuenta oficial de la Selección de México dio a conocer que el avatar de Giovani dos Santos estará disponible en la modalidad Salón de FUT de la versión del videojuego llamada Ultimate Plus Edition.

Hay regresos que se sienten diferentes. 🇲🇽✨



Giovani dos Santos llega al Salón de FUT™. Reserva Ya EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Plus Edition. pic.twitter.com/78wyyuHFYZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2026

¿Cuándo se retiró Giovani dos Santos?

Giovani dos Santos nunca anunció de manera oficial su retiro de las canchas, pero dejó de jugar profesionalmente a mediados de 2021 tras finalizar su contrato con el Club América, el cual fue el último equipo de su carrera. El ex jugador mexicano tuvo un buen arranque cuando firmó con las 'Aguilas', pero las lesiones mermaron su rendimiento y terminó por retirarse en silencio, dejando atrás su etapa como atleta profesional.

Formado en las inferiores del FC Barcelona y campeón del mundo con México Sub-17 en 2005, Giovani dos Santos fue una de las mayores promesas del futbol mexicano. Su talento era innegable, tanto que en España se le veía como el sucesor de Ronaldinho en el Barça, aún por encima de Lionel Messi. Sin embargo, las lesiones y los altibajps de nivel, lo hicieron no alcanzar el que parecía ser su máximo potencial.

Dos Santos estuvo en ligas como la inglesa, la española y la turca. En 2015, cuando parecía estar retomando su mejor nivel con el Villarreal de España, optó por irse a jugar a la MLS con el LA Galaxy, en donde fue jugador franquicia y compartió vestidor con su hermano Jonathan, para después irse al América en donde finalmente pondría punto final a su carrera.

Como jugador de la Selección Mexicana, 'Gio' jugó 107 partidos y marcó 19 goles. Además, formó parte del equipo Sub-23 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

DB