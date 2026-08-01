Deportes

Selección Mexicana Anuncia el Regreso de Giovani dos Santos; ¿Saldrá del Retiro?

"Hay regresos que se sienten diferentes", escribió la Selección Mexicana en sus redes sociales, al hacer el anuncio sobre Giovani dos Santos

Giovani dos Santos con la playera de la Selección Mexicana en el Mundial de 2014Foto: Getty Images
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