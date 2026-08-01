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Jóvenes Veracruzanas Obtienen Medalla en Torneo de Futbol Femenil Realizado en Dinamarca

Un equipo de jóvenes mexicanas, entre ellas veracruzanas, obtuvieron una medalla de tercer lugar en un torneo de futbol femenil de la categoría sub trece.

Jóvenes Veracruzanas Obtienen Medalla en Torneo de Futbol Femenil Realizado en Dinamarca'Es una experiencia muy bonita e inolvidable' aseguran las jóvenes futbolistas. Foto: Ariana Vilaboa

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Desde Veracruz hasta Dinamarca: un equipo de jóvenes futbolistas mexicanas se lleva el tercer lugar en un prestigioso torneo internacional. Conoce su inspiradora historia de esfuerzo y éxito.

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