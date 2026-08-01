Deportes Jóvenes Veracruzanas Obtienen Medalla en Torneo de Futbol Femenil Realizado en Dinamarca Un equipo de jóvenes mexicanas, entre ellas veracruzanas, obtuvieron una medalla de tercer lugar en un torneo de futbol femenil de la categoría sub trece. 'Es una experiencia muy bonita e inolvidable' aseguran las jóvenes futbolistas. Foto: Ariana Vilaboa Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Desde Veracruz hasta Dinamarca: un equipo de jóvenes futbolistas mexicanas se lleva el tercer lugar en un prestigioso torneo internacional. Conoce su inspiradora historia de esfuerzo y éxito. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 1 ago 2026 | 16:42 CST Actualizado hace 2 horas

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Cada año en Dinamarca, país localizado en el norte de Europa, durante la temporada de verano se lleva a cabo uno de los torneos internacionales de futbol juvenil más importantes, no solo para el deporte, sino para el mundo. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comienzan a Blanquearse Arrecifes en Veracruz; ¿Qué Significa Esto y Por Qué Sucede?

Más de 50 naciones participan en este torneo, cuyo objetivo, además de disfrutar del fútbol tanto varonil como femenil, es unir a la juventud de distintas partes del mundo a través del deporte y la cultura.

Un equipo femenil mexicano, integrado por chicas de distintos municipios de Veracruz como Fortín, Poza Rica, Orizaba, Tierra Blanca, Córdoba y Playa Vicente, así como Oaxaca, participará en representación de México en este torneo internacional.

Las jugadoras participaron en este torneo en la categoría sub trece y, tras distintos partidos disputados entre 28 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía, lograron obtener un tercer lugar.

En este torneo participaron 946 equipos de 56 naciones

Noemí Leclair Vilaboa, jugadora de futbol infantil, indicó que esta experiencia para ella es algo bonito e inolvidable. Dice sentirse orgullosa de su equipo y de poder representar a México en este país europeo.

Indica que ella y sus compañeras están felices de poder vivir esta experiencia y sobre todo por haber logrado obtener una medalla para nuestro país, ya que dice que trabajaron muy duro para poder lograr dicho resultado.

Me siento muy orgullosa de mi equipo, de poder representar a México en Europa y sobre todo de haber logrado traer una medalla para México. Trabajamos muy duro para lograrlo".