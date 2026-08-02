Sociedad

Sismo de Magnitud 4.5 Sacude la Región de Huixtla, Chiapas

Un sismo de magnitud 4.5 con epicentro a 18 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, se sumó a una seguidilla de al menos tres movimientos telúricos reportados por el SSN en la costa chiapaneca

Sismo de Magnitud 4.5 Sacude la Región de Huixtla, ChiapasFoto: Cuartoscuro / Archivo

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