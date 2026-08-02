Sismo de Magnitud 4.5 Sacude la Región de Huixtla, Chiapas

Un sismo de magnitud 4.5 con epicentro a 18 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, se registró la tarde de este sábado, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento se ubicó en las coordenadas 15.09 de latitud y -92.63 de longitud, a las 17:39:58 horas, con una profundidad de 94.6 kilómetros.

El sismo de Huixtla fue el tercero de una serie de al menos tres eventos de magnitud similar registrados por el SSN en un lapso de 17 minutos frente a la costa de Chiapas. Los otros dos se localizaron cerca de Mapastepec y de Ciudad Hidalgo, ambos municipios también en esa entidad.

A las 17:35:21 horas, el SSN reportó un sismo de magnitud 4.4 a 166 kilómetros al suroeste de Mapastepec, en las coordenadas 14.17 de latitud y -93.71 de longitud, con una profundidad de 15.9 kilómetros. Minutos antes, a las 17:22:38 horas, se había registrado un movimiento de magnitud 4.5 a 126 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en las coordenadas 14.22 de latitud y -93.22 de longitud, con una profundidad de 10 kilómetros.

Otros sismos del día en la región

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo de Magnitud 3 Sacudió Milpa Alta, CDMX, Durante la Madrugada de Este Sábado

El catálogo del SSN muestra que la actividad sísmica en la zona no se limitó a estos tres eventos. Entre la madrugada y la tarde del sábado se registraron los siguientes movimientos con epicentro en la costa de Chiapas y zonas cercanas:

4.8 a 158 km al suroeste de Mapastepec, Chis., 2:21:47 hrs, profundidad de 10 km.

4.2 a 155 km al suroeste de Mapastepec, Chis., 2:55:41 hrs, profundidad de 10 km.

4.0 a 1 km al noreste de Allende, Ver., 5:04:49 hrs, profundidad de 40.5 km.

3.0 en Milpa Alta, CDMX, 0:32:04 hrs, profundidad de 14.4 km.

El catálogo del SSN, que abarca los últimos dos días, contabilizó un total de 109 sismos hasta el corte de este reporte, con concentración visible frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.