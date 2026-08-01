BBVA Presenta Fallas Hoy 1 de Agosto; Usuarios Reportan Problemas con Transferencias y App

Este sábado 1 de agosto, usuarios de BBVA reportaron fallas en los servicios digitales del banco, principalmente al intentar realizar transferencias y acceder a la aplicación móvil.

A través de redes sociales, clientes señalaron problemas para utilizar algunas funciones de la plataforma, por lo que pidieron información sobre la situación y la posible solución de las interrupciones.

De acuerdo con el registro de Downdetector, plataforma que recopila reportes de fallas en servicios digitales, los principales problemas señalados por los usuarios se concentran en las transferencias, con 54% de los reportes.

Además, el monitoreo indica afectaciones en la aplicación móvil de BBVA, con 27% de los avisos, mientras que 11% corresponde a problemas relacionados con la banca móvil.

Hasta el momento, el banco no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de las fallas ni el tiempo estimado para restablecer completamente sus servicios digitales.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de BBVA y evitar compartir información bancaria mediante enlaces o mensajes no verificados mientras continúan las intermitencias.