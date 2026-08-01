Sociedad

BBVA Presenta Fallas Hoy 1 de Agosto; Usuarios Reportan Problemas con Transferencias y App

Clientes del banco señalan interrupciones en sus servicios digitales durante este sábado

BBVA Presenta Fallas Hoy 1 de Agosto. Foto: CuartoscuroBBVA Presenta Fallas Hoy 1 de Agosto. Foto: Cuartoscuro

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BBVA enfrenta fallas en servicios digitales este 1 de agosto. Transferencias y app móvil son las más afectadas. Consulta canales oficiales para más info.

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