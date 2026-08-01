Seguridad

Hallan Supuesta Granada en Casa Antigua del Centro de Torreón

Un trabajador realizaba labores en una casa cuando encontró una presunta granada y una caja con cartuchos en Torreón.

Hallan Supuesta Granada en Casa Antigua del Centro de TorreónEl reporte de una presunta granada movilizado a corporaciones al centro de Torreón. Foto: N+

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Movilización en Torreón: un trabajador encuentra una presunta granada y balas en una casa en remodelación. Seguridad Pública y Ejército aseguran el área. ¿Qué más se sabe?

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