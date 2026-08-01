Hallan Supuesta Granada en Casa Antigua del Centro de Torreón

Una intensa movilización se registró la tarde de este sábado en el centro de Torreón, luego del hallazgo de una presunta granada y una caja con cartuchos útiles en un domicilio que era remodelado.

El reporte se recibió a las 13:17 horas en la avenida Ignacio Allende, entre las calles Carmen Salinas y Magdalena Mondragón, en la colonia Cuarto de Cobián.

De acuerdo con el informe, un trabajador de la construcción realizaba labores en una vivienda antigua cuando, al derribar un árbol y retirar una banqueta, encontró entre los escombros una caja con balas y un artefacto con características de granada, visiblemente oxidado. Ante el temor de que pudiera explotar, solicitó el apoyo de las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área y aplicaron el protocolo correspondiente para el aseguramiento de artefactos explosivos.

Vecinos del sector señalaron que en ese domicilio presuntamente habitó un exmilitar hace varios años, versión que ya es investigada por las autoridades.

El artefacto fue asegurado sin que se reportaran personas lesionadas.

Explosión de artefacto artesanal dejó un hombre sin vida en Gómez Palacio

El pasado 21 de abril, un hombre murió luego de que un artefacto explosivo detonara de manera accidental en la colonia Palo Blanco, en Gómez Palacio.

El hecho ocurrió cuando la víctima, quien viajaba como pasajero en una motocicleta, descendió de la unidad cerca de una quinta y manipuló el objeto, el cual explotó antes de que pudiera arrojarlo.

El estallido le provocó la muerte de forma inmediata. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.