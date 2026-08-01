Muere Niño de 7 Años en Cruz Roja de Saltillo tras Presuntamente Convulsionar en su Casa

Un niño de 7 años falleció durante la madrugada de este viernes en las instalaciones de la Cruz Roja, luego de ser trasladado de emergencia debido a complicaciones de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño comenzó a convulsionar y posteriormente perdió el conocimiento en su casa, ubicado en la colonia Nueva Esperanza en Saltillo. Sus familiares solicitaron apoyo para trasladarlo a un hospital.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida. La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del fallecimiento.

Niña llega sin signos vitales a Cruz Roja de Matamoros, Coahuila

Una niña de tres años con presuntas huellas de violencia, llegó sin signos vitales a las instalaciones de la Cruz Roja de Matamoros por lo que el personal médico notificó de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un hombre que se identificó como su padrastro la trasladó al hospital y aseguró que la menor había sufrido una convulsión mientras recibía medicamento para la gripe.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y determinar la causa de la muerte.

Con el avance de las indagatorias, el caso fue reclasificado como feminicidio. El delegado de la Fiscalía, Carlos Rangel, informó que el presunto responsable ya fue detenido, imputado y puesto a disposición del Ministerio Público.