Seguridad

Muere Niño de 7 Años en Cruz Roja de Saltillo tras Presuntamente Convulsionar en su Casa

Un niño de siete años murió en las instalaciones de la Cruz Roja luego de presuntamente convulsionar en su casa.

Muere Niño de 7 Años en Cruz Roja de Saltillo tras Presuntamente Convulsionar en su CasaEl niño fue trasladado a la Cruz Roja luego de presuntamente convulsionarse en su casa. Foto: N+

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Tragedia en Saltillo: un niño de 7 años fallece en la Cruz Roja tras convulsionar en su casa. La FGE investiga las causas. Conoce más sobre este caso.

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