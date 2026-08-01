Tanque de Gas Provoca Incendio en Puesto de Comida Ambulante en Ramos Arizpe

Bomberos de Ramos Arizpe controlaron el incendio de un puesto de comida ambulante ubicado en la zona centro de la ciudad durante la tarde de este viernes.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles De la Fuente y José María Morelos, luego de que un tanque de gas se desconectó, lo que avivó las llamas.

La propietaria del puesto sufrió una crisis nerviosa y recibió atención médica. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Incendio de tráiler moviliza a cuerpos de emergencia en Lerdo

Un tráiler que transportaba sopas instantáneas se incendió durante la madrugada del 23 de julio sobre el distribuidor vial de León Guzmán, en el municipio de Lerdo, Durango. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 187, cuando la unidad se dirigía de Tijuana con destino a la Ciudad de México.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar que se propagara al resto de la carga. Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del incidente y realizó las diligencias correspondientes.