Accidentes

Tanque de Gas Provoca Incendio en Puesto de Comida Ambulante en Ramos Arizpe

Bomberos de Ramos Arizpe controlaron el incendio de un puesto de comida ambulante.

Tanque de Gas Provoca Incendio en Puesto de Comida Ambulante en Ramos ArizpeLa desconexión de un tanque de gas provocó un incendio que consumió un puesto de comida. Foto: N+

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¡Impactante! Bomberos de Ramos Arizpe sofocan incendio en puesto de comida ambulante. Un tanque de gas desconectado causó el siniestro. Conoce más detalles.

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