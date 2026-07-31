Seguridad

Denuncian Presunto Caso de Maltrato Animal en Torreón; Atacan a Perro con Machete

Vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio denunciaron a jóvenes que presuntamente atacaron con un machete a un perro en Torreón.

Denuncian Presunto Caso de Maltrato en Torreón; Atacan a Perro con MacheteJóvenes presuntamente le provocaron una lesión al perro con un machete. Foto: Patricia Sánchez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante caso de maltrato en Torreón: jóvenes atacan a un husky con machete. Vecinos exigen justicia y más seguridad en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+