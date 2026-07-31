Denuncian Presunto Caso de Maltrato Animal en Torreón; Atacan a Perro con Machete

Vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio en Torreón denunciaron un nuevo caso de maltrato animal, luego de que jóvenes de ese mismo sector presuntamente golpearon en varias ocasiones a un perrito comunitario.

De acuerdo a los denunciantes, el perro, un husky de carácter muy noble y querido por los habitantes, le provocaron una lesión con un machete, en hechos ocurridos el pasado miércoles 29 de julio.

Ante esta situación, los colonos solicitan la presencias de más rondines de seguridad en la zona, y sobre todo, que se haga justicia por el ataque contra el perro.

Colectivos dan seguimiento al caso del perro hallado en un hoyo en Saltillo

Luego el caso registrado la semana pasada, en el que un perro fue encontrado en un hoyo y posteriormente falleció mientras recibía atención veterinaria, colectivos de Protección Animal informaron que mantienen el seguimiento de la investigación para que los hechos sean esclarecidos.

Los representantes de estas organizaciones señalaron que el caso permanece bajo vigilancia y buscan verificar que las autoridades realicen las diligencias correspondientes. Además, reiteraron su interés en que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho.

Así mismo, dieron a conocer que ya fueron presentadas las denuncias, así como la documentación y las pruebas relacionadas con el caso. Con ello, buscan que la autoridad determinen las responsabilidades correspondientes y proceda conforme a la ley.