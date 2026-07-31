Seguridad

Adulto Mayor es Localizado con Deshidratación Severa Luego de Permanecer Desaparecido en Altar

Un adulto mayor conocido como 'Don Chepe' fue localizado con vida y deshidratación severa en inmediaciones de un arroyo luego de permanecer desaparecido desde la mañana del jueves en Altar, Sonora.

Adulto Mayor es Localizado con Deshidratación Severa Luego de Permanecer Desaparecido en AltarAdulto Mayor es Localizado con Deshidratación Severa Luego de Permanecer Desaparecido en Altar. Foto: Protección Civil

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Tras horas de búsqueda, 'Don Chepe' fue encontrado con deshidratación severa en un arroyo de Altar. Descubre los detalles de su rescate.

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