Adulto Mayor es Localizado con Deshidratación Severa Luego de Permanecer Desaparecido en Altar

Luego de un operativo de búsqueda que se prolongó durante horas, la mañana de este viernes fue localizado con vida Ramón Méndez, conocido como 'Don Chepe', un adulto mayor de 76 años que permanecía desaparecido desde la mañana del jueves en el municipio de Altar. Fue encontrado en las inmediaciones de un arroyo, a varios kilómetros de la cabecera municipal.



La desaparición del adulto mayor movilizó a familiares, voluntarios y cuerpos de emergencia. Durante la noche se realizaron recorridos en la zona y se emplearon drones con cámaras térmicas, aunque las labores se complicaron debido a la tormenta registrada en el área.

'Don Chepe' fue localizado con deshidratación severa y heridas cortantes

Alrededor de las 5:00 de la mañana del viernes se reforzó el operativo con la participación de elementos de Bomberos, Protección Civil Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil y 10 integrantes de la Brigada de Reacción Inmediata, quienes continuaron con la búsqueda en distintos puntos del desierto.



'Don Chepe' fue localizado alrededor de las 6:45 horas con deshidratación severa y heridas cortantes en ambos pies, producto del tiempo que permaneció expuesto a las altas temperaturas.



Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, fue rescatado y trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja para recibir atención médica.