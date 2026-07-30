Seguridad

Una Familia Fue Rescatada tras Quedar Varada en el Cauce de un Río en Ures, Sonora

Luego de quedar varados en el cauce de un río, una familia fue rescatada por elementos del departamento de Bomberos de Ures, Sonora.

Una Familia Fue Rescatada tras Quedar Varada en el Cauce de un Río en Ures, SonoraUna Familia Fue Rescatada tras Quedar Varada en el Cauce de un Río en Ures, Sonora. Foto: Rescate Ures Sonora

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Rescate en Ures: una familia, incluyendo niños, fue salvada del cauce de un río por Bomberos. ¡Conoce los detalles de esta acción!

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