Una Familia Fue Rescatada tras Quedar Varada en el Cauce de un Río en Ures, Sonora

Una familia, entre ellos mujeres y menores de edad, fue rescatada la tarde del miércoles luego de que el vehículo en el que viajaban quedó varado en el cauce de un río, en las inmediaciones de la carretera antigua hacia Santiago de Ures, en el municipio del mismo nombre.



De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 16:27 horas, cuando a través del sistema de emergencias C5 se alertó sobre una unidad atrapada debido al incremento del nivel del agua, situación que impedía a sus ocupantes salir por sus propios medios.

Elementos del departamento de Bomberos de Ures realizaron las maniobras de rescate para salvar a la familia

Al sitio acudió personal del Departamento de Bomberos de Ures, que realizó las maniobras de rescate para poner a salvo a las personas que se encontraban dentro del vehículo, en coordinación con las demás corporaciones de respuesta.



Tras la emergencia, el comandante de Bomberos de Ures, Francisco Guadalupe Martínez Robles, reiteró el llamado a la población para evitar cruzar ríos, arroyos y vados durante lluvias o cuando aumente el caudal, ya que la fuerza de la corriente representa un grave riesgo para la vida.