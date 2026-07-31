Seguridad

Detienen a Presunto Integrante de Banda de Asaltantes en Guadalupe, Nuevo León

El joven detenido estaría presuntamente relacionado en el asalto a una tienda de autoservicio

Detenido por presunto asaltoAutoridades investigan al joven detenido presuntamente involucrado en algunos asaltos. Foto: Policía Guadalupe

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Autoridades arrestan a presunto asaltante en Guadalupe. Jonathan “N” podría ser parte de una banda tras robos en tiendas. Se decomisaron drogas durante su captura.

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