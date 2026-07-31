Detienen a Presunto Integrante de Banda de Asaltantes en Guadalupe, Nuevo León

Un joven, de 19 años de edad, fue detenido luego de estar presuntamente relacionado en algunos asaltos a negocios de la colonia Sierra Morena, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Este arresto fue dado a conocer durante la tarde de este jueves 30 de julio.

Este arresto ocurrió cuando autoridades de seguridad lograron ubicar al sujeto sobre el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Sierra de Lampazos. Al realizarle una inspección, los policías lograron decomisarles 37 bolsas con una hierva verde similar a la marihuana, por lo que procedieron a detenerlo.

Luego de investigar al sujeto, identificado como Jonathan “N”, oficiales lo ligaron con al menos dos robos a tiendas de conveniencia. Unos de ellos ocurrió en la colonia Ignacio Zaragoza. En una cámara de seguridad se pudo observar que se trataría de un grupo de asaltantes.

Investigan a presunto integrante de banda de asaltantes

Jonathan “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, lugar donde será investigado para determinar si el sujeto forma parte de esta banda de ladrones. El joven también será juzgado por el delito contra la salud, esto tras el decomiso de las sustancias ilícitas que portaba.

Autoridades pidieron a los establecimientos afectados que levanten una denuncia formal para continuar con las investigaciones correspondientes. Se espera que los videos captados ayuden para capturar a esta banda de asaltantes. Hasta el momento se desconoce cual fue el monto del cual se apoderaron durante estos atracos.