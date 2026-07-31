Hallan Cuerpo de Hombre Afuera de Casa en la Colonia Héctor Mayagoitia en Gómez Palacio

Durante las primeras horas de este miércoles 29 de julio, fue localizado el cuerpo sin vida de Tomás en la colonia Héctor Mayagoitia en la ciudad de Gómez Palacio.

Fue a las 5:30 horas que vecinos de la calle Chapultepec se percataron del occiso al exterior de su domicilio tirado en el suelo y sin vida, por lo que dieron aviso a los números de emergencia.

Las autoridades tomaron conocimiento de que el occiso presuntamente adicto a sustancias ilícitas y al alcohol, e incluso, un día antes, estaba ingiriendo bebidas embriagantes, de manera preliminar se indicó que el sujeto sufrió un infarto.

El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y conocer las causas exactas del fallecimiento.

Muere hombre de la tercera edad dentro de casa en Piedras Negras

Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida dentro de una casa ubicada en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por olores provenientes del inmueble.

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia para establecer la causa del fallecimiento.