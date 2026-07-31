Seguridad

Hallan Cuerpo de Hombre Afuera de Casa en la Colonia Héctor Mayagoitia en Gómez Palacio

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al exterior de una casa en la colonia Héctor Mayagoitia en la ciudad de Gómez Palacio.

Hallan Cuerpo de Hombre Afuera de Casa en la Colonia Héctor Mayagoitia en Gómez PalacioVecinos del sector llamaron a los números de emergencia tras percatarse del cuerpo de un hombre al exterior de una casa. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Gómez Palacio: encuentran cuerpo sin vida de hombre en colonia Héctor Mayagoitia. Autoridades investigan posible infarto. Más detalles aquí.

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