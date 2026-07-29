Seguridad

Hallan Cuerpo de Adulto Mayor al Interior de Casa en Piedras Negras

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de una casa en la ciudad de Piedras Negras

Hallan Cuerpo de Hombre al Interior de Casa en Piedras NegrasEl reporte de un hombre de la tercera edad sin vida movilizó a corporaciones de emergencia a la colonia Villas del Carmen. Foto: N+

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Vecinos de Villas del Carmen alertan a 911 por olores fétidos. Encuentran a Manuel Cedillo sin vida. Fiscalía investiga.

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