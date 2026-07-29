Hallan Cuerpo de Adulto Mayor al Interior de Casa en Piedras Negras

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de una casa ubicada sobre la calle Moral en la colonia Villas del Carmen en Piedras Negras.

Vecinos del lugar reportaron al 911 de emergencia olores fétidos que provenían del interior de la casa, al acudir, las autoridades localizaron a un hombre en estado de putrefacción.

La víctima fue identificada como Manuel Cedillo de 67 años, originario del municipio de Ocampo, Coahuila.

De inmediato solicitaron la presencia de las autoridades de la Fiscalía con el fin de realizar las diligencias correspondientes, quienes trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas reales de su fallecimiento.

Se informó que a simple vista, el cuerpo del adulto mayor no presentaba signos de violencia.

Localizan a hombre muerto en un predio de la colonia Saltillo 2000

El pasado 15 de julio, elementos de distintas corporaciones se movilizaron la tarde del viernes a la colonia Saltillo 2000, luego del reporte sobre una persona sin vida localizada en un terreno baldío.

Las autoridades indicaron que el cuerpo, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición, podría corresponder a un hombre en situación de calle. La investigación permanece abierta para establecer su identidad y determinar la causa del fallecimiento.