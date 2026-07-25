¿Cuánto Cuesta Viajar y Qué se Puede Hacer en Cuatro Ciénegas?

Cuatro Ciénegas es uno de los Pueblos Mágicos más recientes de Coahuila, ya que se incorporó a este programa en 2012. Se distingue por contar con algunos de los paisajes naturales más espectaculares del país y posee un clima semicálido, con una temperatura media de 22 C°.

Dentro de su gastronomía destacan platillos elaborados con carne cocida en un guiso de tomate, pimientos y cebolla, acompañados con tortillas de harina. También son tradicionales el queso con chile, la machaca y los tacos piratas.

¿Cómo llegar a Cuatro Ciénegas desde Torreón y cuánto tiempo toma el viaje?

Si estás planeando viajar a Cuatro Ciénegas, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de la entidad, encontrarás una excelente opción para disfrutar de paisajes naturales, recorridos turísticos y actividades al aire libre.

Para quienes salen desde Torreón, el trayecto por carretera tiene una duración aproximada de dos horas y media. Durante el recorrido no se atraviesa ninguna caseta de cobro, por lo que el viaje puede realizarse sin pagar peaje.

Si no cuentas con automóvil, otra alternativa es viajar desde la Central de Autobuses de Torreón. Es posible adquirir boletos con precios desde 500 pesos, dependiendo de la línea de transporte y el horario. El recorrido dura aproximadamente cuatro horas, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.

¿Qué actividades hacer en Cuatro Ciénegas?

Entre los principales atractivos se encuentra el Río Mezquites, ubicado a aproximadamente 15 minutos del centro del municipio. Este sitio cuenta con canales y manantiales donde los visitantes pueden nadar y realizar actividades como el kayak.

Otra opción es visitar las Dunas de Yeso, conocidas como el desierto blanco de Coahuila. Este paisaje se formó hace millones de años, cuando la zona permanecía bajo el mar y, con el paso del tiempo, las lagunas se secaron.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Ciénegas Destaca por su Alto Nivel de Especies Endémicas en Coahuila

Otro destino imperdible es la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, donde además de conocer parte de la historia del municipio, se llevan a cabo diversos eventos culturales. El inmueble destaca porque fue la residencia de Venustiano Carranza durante parte de su vida adulta.

Cuatro Ciénegas también cuenta con el Callejón de Guevara, una pintoresca calle ubicada a tres cuadras de la Plaza Principal, ideal para tomar fotografías.

Asimismo, puedes visitar las Minas de Mármol, un sitio que ofrece impresionantes vistas panorámicas del paisaje desértico y de las montañas que rodean la región.