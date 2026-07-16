Pueblos Mágicos de Nuevo León para Visitar en el Verano 2026: Cómo Llegar y Qué Hacer

Sigue esta guía para visitar los Pueblos Mágicos de Nuevo León durante las vacaciones de verano 2026. Te decimos las rutas para llegar y qué hacer en cada lugar

Santiago de nocheAniversario del Pueblo Mágico de Santiago. Foto: Gobierno de Santiago, N.L.

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Planea tus vacaciones de verano 2026 en los Pueblos Mágicos de Nuevo León. Conoce rutas, actividades y secretos de Santiago, Linares, Bustamante y más. ¡Una aventura inolvidable te espera!

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