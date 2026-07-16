Pueblos Mágicos de Nuevo León para Visitar en el Verano 2026: Cómo Llegar y Qué Hacer

Inician las vacaciones de verano 2026 en México y con ello, los planes familiares para disfrutar de paseos y visitar diversos lugares como los Pueblos Mágicos de Nuevo León, una de las opciones para esta temporada donde el calor es protagonista.

Aquí te compartimos la guía para visitar los cinco Pueblos Mágicos de Nuevo León: Santiago, Linares, Bustamante, General Zaragoza y General Terán. Estos destinos se caracterizan por su naturaleza, historia, leyendas, arquitectura y tradiciones.

¿Cómo llegar a Santiago, Nuevo León?

Santiago es el primer Pueblo Mágico de Nuevo León y destaca por su arquitectura, tradiciones y sus maravillas naturales. Se ubica cerca de la Sierra Madre, en la Región Sur del estado, y aproximadamente a 30 o 40 minutos de distancia de la ciudad de Monterrey.

La principal manera de llegar es en auto por la Carretera Nacional (México 85). Al pasar la zona de La Rioja o El Uso, debes continuar derecho hasta ver las indicaciones en las señaléticas que te guiarán al centro de Santiago. Toma en cuenta que los fines de semana el tráfico en esta zona suele aumentar principalmente por la tarde.

Todo lo que puedes hacer en Santiago

Hay diversas actividades que puedes realizar en el Pueblo Mágico de Santiago como pasear por la plaza principal donde encontrarás la Parroquia De Santiago Apóstol, probar su gastronomía con platillos regionales, pero si quieres una aventura más completa, puedes hacer ecoturismo.

Una de las opciones para ello es Matacanes, considerada como una de las rutas de cañonismo más famosas de México, que destaca por sus aguas color turquesa, ríos subterráneos, cascadas y cuevas.

Otros lugares para visitar en este Pueblo Mágico es el Parque Ecoturístico Cola de Caballo para tomarte fotos, disfrutar de la naturaleza y aventurarte por sus puentes colgantes, así como la Cascada del Chipitín donde puedes hacer rápel y nadar en sus aguas.

Linares, sus leyendas y los Baños de San Ignacio

Linares, donde fueron creadas las famosas glorias, un dulce típico mexicano de leche quemada y nuez, es uno de los Pueblos Mágicos que más conserva sus tradiciones. Paseando por sus calles podrás admirar su arquitectura y construcciones como La Botica Morelos y la Catedral San Felipe Apóstol.

Encontrarás leyendas como la de las “Brujas de La Petaca” en el Museo de Linares. Y a 20 minutos del centro histórico del municipio te espera la Reserva Natural Baños de San Ignacio donde podrás visitar la Poza Termal Isla Turquesa con una gran biodiversidad de flora y fauna, así como especies endémicas.

También puedes visitar la Presa La Estrella, la Presa Cerro Prieto y el Acueducto Colonial, esto último es un Monumento Histórico que forma parte de la historia de las haciendas cañeras que existieron en la región.

Para llegar al Pueblo Mágico de Linares, ubicado en la Región Citrícola de Nuevo León, puedes tomar la Carretera Nacional, pasando por los municipios de Santiago, Allende y Montemorelos, hasta la intersección con la Av. Dr. Carlos Garcia Rodriguez que te llevará directo al centro. El tiempo estimado de viaje es de casi dos horas, dependiendo del tráfico.

¿Qué conocer y comer en Bustamante?

En la Región Norte del estado se encuentra el Pueblo Mágico de Bustamante, conocido como “El jardín de Nuevo León” por su vegetación y sus ojos de agua con tonos turquesa donde te puedes refrescar y convivir en familia.

En Bustamante se encuentra el Parque Ojo de Agua con un paisaje único, rodeado de montañas rocosas y agua color turquesa. Puedes realizar cañonismo, rápel, escalada, senderismo, paracaidismo y sobrevolar el cañón con helicópteroptero. Ademas, está el Parque Acuático Boca de Leones con albercas al aire libre, asadores y palapas.

A siete kilómetros al suroeste de la cabecera municipal están las grutas de Bustamante, conocidas también como las grutas de Palmito, localizadas en la Sierra de Gomas. Este es considerado uno de los atractivos naturales más impresionantes de Nuevo León.

Además, algo por lo que destaca Bustamante es por su pan hecho en horno de adobe, que llena de su dulce aroma las calles de este Pueblo Mágico al que puedes llegar en auto por la Carretera Nacional hasta la Carretera Estatal NL 1, cruzando los municipios de Salinas Victoria y Villaldama, para luego tomar la calle Independencia.

General Zaragoza y sus parques recreativos

El Pueblo Mágico de General Zaragoza, al sur de Nuevo León, se caracteriza por sus paisajes naturales, sus bosques, ríos y cascadas, que lo convierten en un paraíso.

Aquí puedes visitar el Parque Recreativo El Salto que cuenta con dos grandes cascadas; sus aguas provienen del cauce del Río Blanco y de un manantial. También está el Parque Recreativo Las Presitas que cuenta con pequeñas presas color turquesa donde además, puedes acampar.

¿Qué visitar en General Terán?

En la Región Citrícola de Nuevo León también se encuentra el Pueblo Mágico de General Terán, que destaca por producir el porcentaje más alto de todas las variedades de naranja, pues es el municipio con el territorio más extenso del estado.

Acá puedes conocer la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, la Presa de los Mimbres y el Parque Recreativo El Sabino Gordo que alberga un ahuehuete de más de mil años de antigüedad y ademas, tiene albercas y áreas de esparcimiento.

Así puedes llegar a General Zaragoza y General Terán

Para ambos Pueblos Mágicos puedes llegar en auto por la Carretera Nacional. En el caso de General Zaragoza, al llegar al municipio de Linares deberás tomas la desviación a la carretera México 58, para incorporarte a la carretera estatal NL 61 al llegar a las cercanías de Aramberri, e ingresar por la calle Inganicio Zaragoza hasta el centro.

Si vas a General Terán, sobre la Carretera Nacional, toma la desviación hacia la carretera Montemorelos - General Terán y conduce hasta durante aproximadamente 17 kilómetros hasta llegar al centro del Pueblo Mágico. En el primer destino viajarás aproximadamente cinco horas, mientras que en este segundo el tiempo estimado de viaje es de 1 hora con 20 minutos.

SHH