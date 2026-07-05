Alfajayucan, el Enigmático Pueblo Que Alberga Una Iglesia Sumergida en el Agua

Para quienes buscan una escapada de fin de semana que rompa con los itinerarios turísticos convencionales, el estado de Hidalgo resguarda un destino donde la historia y la naturaleza se funden de manera asombrosa.

Alfajayucan, uno de los 84 municipios hidalguenses, se localiza en la región semidesértica del Valle del Mezquital, a unos 97 kilómetros de Pachuca y a poco más de dos horas y media de la Ciudad de México. Es un refugio ideal para los amantes del ecoturismo y la cultura.

Este atractivo destino posee un legado de más de 400 años que comenzó bajo el nombre náhuatl de Ahuexuyucan, que significa "Lugar de sauces sobre el agua". Con el paso del tiempo, su nombre actual evolucionó en una palabra compuesta que refleja profundos cambios culturales y mezcla vocablos árabes con un otomí castellanizado.

La joya indiscutible que justifica el viaje es la mística Presa Vicente Aguirre. En este cuerpo de agua yacen los restos de la Parroquia de San Antonio Corrales, que se hundió en 1950 cuando se construyó el embalse para abastecer a las comunidades cercanas. Durante décadas, el nivel del agua ha fluctuado; aunque la estructura virreinal ha permanecido mayormente oculta, algunas sequías le han permitido emerger brevemente.

Este pueblo también ofrece la experiencia de explorar las pinturas rupestres de San Antonio Tezoquipan, un recorrido guiado que devela figuras celestes, pirámides y siluetas humanas, y que además conecta con un corredor artesanal lleno de piezas tejidas en palma.

La mejor barbacoa de res

Al ser uno de los 37 "Pueblos con Sabor" reconocidos por la Secretaría de Turismo de Hidalgo, la gastronomía local es un pilar fundamental de la visita. El municipio es famoso por sus tacos de chicharrón de res.

La oferta culinaria para el fin de semana se complementa con barbacoa, quesos artesanales, pulque natural o curado, y antojitos preparados con ingredientes endémicos de la región como chinicuiles, escamoles, flores de maguey y de palma.

Para llegar en transporte público, es importante planificar el viaje desde la ciudad de Pachuca, ya que no existen autobuses directos desde la Ciudad de México hacia esta zona del Valle del Mezquital.

En la Central de Autobuses de Pachuca se puede abordar la línea Conexión, que ofrece corridas cada hora a partir de las 5:15 de la mañana y hasta las 7:15 de la noche. El costo del boleto por viaje sencillo es de 144 pesos en taquilla, existiendo la opción de adquirirlo en línea por un precio digital con descuento de 136.50 pesos.