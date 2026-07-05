Alfajayucan, el Enigmático Pueblo Que Alberga Una Iglesia Sumergida en el Agua

A solo 158 kilómetros de la Ciudad de México, este rincón del Valle del Mezquital cautiva con la mística historia de su parroquia sumergida y una gastronomía ancestral irresistible.

Foto: Turismo HidalgoFoto: Turismo Hidalgo

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Alfajayucan te espera con su iglesia sumergida y deliciosa gastronomía. A 158 km de CDMX, este destino en Hidalgo es ideal para amantes del ecoturismo y la cultura. ¿Listo para la aventura?

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