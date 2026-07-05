FGR Vincula a Proceso a una Persona Relacionada con Genaro García Luna

Un juez vinculó a proceso a Jesús “N”, por su posible participación en los delitos de asociación delictuosa y peculado, informó la Fiscalía General de la República (FGR), tras aportar diversos datos de prueba.

Esta persona, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), probablemente está relacionada con una ingeniería financiera la cual fue creada por Genaro García Luna, y que estaba compuesta por servidores públicos, personas físicas y morales, como parte de un complejo esquema de empresas fachada controladas posiblemente por una organización criminal para lavar las ganancias delictivas.

Cabe mencionar que esta persona había sido detenida en 2025, sin embargo, luego de acciones que interpuso el hoy imputado, se ordenó la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) cumplió con el procedimiento y aportó los datos de prueba para obtener dicha vinculación a proceso, prisión preventiva justificada y un mes de plazo para investigación complementaria.