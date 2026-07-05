FGR Vincula a Proceso a una Persona Relacionada con Genaro García Luna

De acuerdo con las indagatorias, esta persona probablemente está relacionada con una ingeniería financiera, la cual fue creada por Genaro García Luna.

Jesús "N", vinculado a proceso por vínculos con García Luna.Foto: FGR
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