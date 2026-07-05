Asesinan a Hombre a Balazos Mientras Descansaba en Tienda de Texistepec, Veracruz

Durante la tarde, un hombre identificado como Eladio "N" fue asesinado a balazos mientras se encontraba descansando en una tienda ubicada en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Texistepec, al sur de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirma Fiscalía de Veracruz Que Restos Hallados en Rancho Son de la Periodista Roxana Guzmán

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego en contra de la víctima, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar, acudieron elementos de la Policía Municipal quienes se encargaron de acordonar el área.

Además, elementos periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para iniciar con el levantamiento del cuerpo y dar pie con las investigaciones.

Un hombre murió ahogado en playa Martí de Veracruz

Durante la madrugada del lunes, se registró un hecho que convocó a las autoridades, en playa Martí de la ciudad de Veracruz. Se trató de un hombre entre los 25 y 35 años, quien perdió la vida presuntamente al ahogarse después de ingresar al mar.

Se tuvo el reporte alrededor minutos antes de las cinco horas al número de emergencias 911, para que atendieran autoridades. -En minutos llegaron elementos de Protección Civil y policías, quienes confirmaron al ver la situación que la persona ya no contaba con signos vitales.

Es de mencionar, que el ahora occiso de identidad desconocida, no presentaba golpes o huellas de violencia. La zona fue acordonada por los efectivos policiacos, hasta que servicios periciales llegaron para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio con el levantamiento del cuerpo, para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), en Boca del Río.

Hasta el momento, autoridades no han brindado información sobre cómo se dio el fallecimiento del hombre de identidad resguardada.