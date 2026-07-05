Asesinan a Hombre a Balazos Mientras Descansaba en Tienda de Texistepec, Veracruz

Un hombre fue asesinado en una tienda ubicada en la colonia Francisco Villa, del municipio del sur de Veracruz

Muere hombre en ataqueFoto: Cristina Juárez del Sue

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Violencia en Veracruz: un hombre fue asesinado a tiros en una tienda de Texistepec. Las autoridades buscan a los responsables. Infórmate aquí.

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